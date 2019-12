Sejm: Projekt noweli ws. dodatkowych pieniędzy dla policji skierowany do komisji

Sejm skierował w czwartek do dalszych prac w komisji sejmowej pilny rządowy projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach do realizacji ustawy budżetowej na 2019 r. Propozycja rządu przewiduje m.in. zwiększenie jeszcze w tym roku do 1 mld zł puli na Funduszu Wsparcia Policji .

W czwartek rano w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach do realizacji ustawy budżetowej na 2019 r. Projekt ten trafił do Sejmu w środę.

Propozycja noweli ma na celu wprowadzenie regulacji, które umożliwią przekazanie z budżetu państwa funduszy na realizację zadań publicznych w roku 2019 oraz ich wykorzystanie po upływie roku budżetowego. Pieniądze te - jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu - będą mogły być wykorzystane do 30 kwietnia 2020 r.

Jak podkreślił wiceminister finansów Tomasz Robaczyński, projekt noweli ma umożliwić m.in. zasilenie z budżetu państwa do wysokości 1 mld zł Funduszu Wsparcia Policji. Wiceminister zaznaczył, że projekt pozwoli na pokrycie w większym stopniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowanych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych policji, a także zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług.

Projekt noweli zakłada też umożliwienie pełnego wykorzystanie pieniędzy na realizację programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w wysokości ponad 103 mln zł.

Wiceminister Robaczyński zaznaczył, że mimo przedstawienia projektu noweli nie ma jeszcze pewności, iż pieniądze te zostaną przekazane na założone cele. "My czekamy teraz na wynik budżetu państwa i ostateczne rozliczenia. Pod koniec roku widzimy, które środki można by jeszcze przeznaczyć na NFZ i FWP. Dlatego w ustawie zapisany jest limit, a nie konkretna wielkość" - dodał.

Sejm zdecydował o skierowaniu tego projektu do dalszych prac w komisji finansów publicznych. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska wyznaczyła taki czas przedstawienia sprawozdania przez komisję, który umożliwi jego rozpatrzenie jeszcze w czwartek.