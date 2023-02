Sejm: projekt nowelizacji ustawy o obligacjach skierowany do komisji

Sejm w środę nie przychylił się do wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu nowelizacji ustawy o obligacjach. Projekt został skierowany do komisji.

W środę Sejm głosował nad wnioskiem, zgłoszonym w imieniu Koła Poselskiego Konfederacji, o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw. Sejm wniosek odrzucił i zdecydował o skierowaniu projektu do komisji.

"Projektowana ustawa określa zasady emisji nowej kategorii obligacji, czyli obligacji kapitałowych, które mogą być emitowane przez banki, biura maklerskie towarzystwa ubezpieczeniowe i reasekuracji. Te instrumenty mogą być wliczane do kapitałów własnych, więc łatwiej instytucje finansowe będą mogły spełnić wymogi dotyczące kapitałów Tier 1 i Tier 2, jak również wymogi związane z MREL" - mówił w środę w Sejmie podczas pierwszego czytania wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Zastrzegł, że obligacje te będą instrumentami bardziej ryzykownymi, jako że w momencie upadłości instytucji finansowej będą zaliczane do jej kapitałów własnych, ale jednocześnie będą się wiązać z większą dochodowością w stosunku do instrumentów finansowych już obecnych na rynku.

"Nabywcami instrumentów będą mogły być wyłącznie podmioty profesjonalne a minimalna wartość nominalna tych obligacji to 400 tys. zł. Inwestorzy indywidualni będą mieli możliwość zakupu takich obligacji wyłącznie za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych" - dodał Piotr Patkowski.

Dodatkowo projektowana ustawa wprowadza kolejny instrument, który może zostać użyty w sytuacji niedoborów kapitałowych w instytucjach finansowych.

"Wprowadzamy pokrycie niedoborów kapitałowych poprzez zasilenie przez Skarb Państwa funduszy własnych. Będzie się to wiązało z wystąpieniem do Skarbu Państwa w ramach ściśle określonej procedury i instytucje, które z tego rozwiązania skorzystają będą miały obowiązek realizacja planu, mającego przeciwdziałać zaburzeniom w gospodarce" - stwierdził wiceminister Patkowski.

W ustawie wprowadzono także procedurę resolution - czyli ratowania instytucji - na podobnych zasadach jak obowiązujące w stosunku do banków, ale w stosunku do izb rozliczeniowych. W Polsce, jak wyjaśnił wiceminister Patkowski, to rozwiązanie mogłoby dotyczyć wyłącznie KDPW.

"Nie przewidujemy żadnych złych rzeczy w stosunku do KDPW, jednak UE wymaga, abyśmy takie rozwiązanie wprowadzili. Instytucją, która taką procedurę będzie przeprowadzać, będzie w myśl zapisów Bankowy Fundusz Gwarancyjny" - stwierdził Patkowski.

Projektowana ustawa ma wejść w życie w 14 dni od jej ogłoszenia.

