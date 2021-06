Sejm: Projekt nowelizacji ustawy o przymusowej restrukturyzacji banków skierowany do podkomisji

Sejmowa komisja finansów publicznych skierowała w środę projekt noweli o przymusowej restrukturyzacji banków do rozpatrzenia przez podkomisję stałą ds. instytucji finansowych. Opozycja miała zastrzeżenia do zakresu proponowanych przepisów, wykraczającego jej zdaniem poza dyrektywy unijne.

Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji jest m.in. dostosowanie do polskich przepisów prawa unijnego, w tym dyrektywy BRRD2, która wprowadza zmodyfikowane rozwiązania w odniesieniu do minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL). Ma to służyć wzmocnieniu zdolności banków do pokrycia strat i dokapitalizowania w sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji.

Chodzi o to, aby banki mogły być restrukturyzowane sprawnie i szybko, przy zachowaniu stabilności całego systemu finansowego, jak również przy minimalnym wykorzystaniu środków publicznych. Dzięki temu w trakcie procedury przymusowej restrukturyzacji oraz bezpośrednio po jej zakończeniu instytucje te będą mogły kontynuować wykonywanie swoich najważniejszych funkcji bez narażania na ryzyko zaangażowania środków finansowych podatników lub stabilności finansowej.

W projekcie noweli uregulowano też przepisy mające ochronić inwestorów detalicznych przed ryzykiem inwestowania w papiery dłużne banku, które mogą - po spełnieniu zdefiniowanych przez unijne prawo warunków oraz wydaniu stosownej decyzji przez uprawniony organ - podlegać umorzeniu lub konwersji długu.

Podczas środowego posiedzenia komisji finansów Jarosław Urbaniak (KO) zapytał, na ile projekt wykracza poza przepisy unijne. Nadmienił, że tej informacji nie uzyskał podczas pierwszego czytania na posiedzeniu plenarnym Sejmu w maju.

Wiceminister finansów Piotr Patkowski wyjaśnił, że projekt uzupełnia wyłączenia niektórych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w celu przyspieszenia i zwiększenia efektywności procesu przymusowej restrukturyzacji; precyzuje także przepisy dotyczące opracowywanych przez BFG planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji. Patkowski wskazał, że obecne przepisy nie uwzględniają m.in. sytuacji dużych grup transgranicznych.

"Umożliwiamy uwzględnienie kilku rozstrzygnięć BFG dotyczących przymusowej restrukturyzacji w ramach jednej decyzji BFG, co pozwoli uprościć i przyspieszyć procedury. Ponadto wprowadzamy doprecyzowanie związane z obliczaniem, ustalaniem i pobieraniem przez BFG składek oraz doprecyzowanie innych kwestii związanych z kosztami przymusowej restrukturyzacji" - mówił dalej wiceminister.

Poinformował, że proponowane przepisy rozszerzają o BFG katalog podmiotów przyjmujących zabezpieczenia finansowe od niektórych podmiotów rynku finansowego, a także wprowadzają możliwość zabezpieczenia finansowego BFG na umowach o kredyt konsumencki. W przypadku wystąpienia kryzysu systemowego BFG będzie mógł wydać decyzję o zastosowaniu rządowych instrumentów stabilizacji finansowej po uzyskaniu zgody ministra finansów, opinii Narodowego Banku Polskiego i prezesa Komisji Nadzoru Finansowego.

Projekt reguluje też kwestie następstw podatkowych sukcesji uniwersalnej banków lub kasy w razie przejęcia ich przez inny bank lub kasę. Określa ponadto sposób i tryb wyboru banku w charakterze syndyka w postępowaniu upadłościowym innego banku - wyliczył Patkowski.

Izabela Leszczyna (KO) złożyła wniosek formalny o przekazanie prac nad projektem do podkomisji stałej, argumentując to obszernością dokumentu, a także nieuzyskaniem na majowym posiedzeniu plenarnym odpowiedzi na pytanie Urbaniaka o zakres projektu. Zauważyła, że przymusowa restrukturyzacja wywołuje wiele kontrowersji, a praca nad przepisami wymaga transparentności po propozycji byłego przewodniczącego KNF złożonej szefowi Getin Noble Bank Leszkowi Czarneckiemu i planie przejęcia banku za symboliczną złotówkę.

Wniosek został odrzucony. Po przerwie przewodniczący komisji finansów Henryk Kowalczyk (PiS) ogłosił, że prezydium rekomenduje jednak przekazanie projektu do podkomisji ds. instytucji finansowych z zastrzeżeniem przedstawienia sprawozdania do 16 czerwca.

Komisja przyjęła też w środę harmonogram prac komisji sejmowych nad sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa za 2020 r.

