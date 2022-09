Sejm: projekt poprawiający sytuację konsumentów zawierający m.in. umowy na usługi cyfrowe do dalszych prac

Projekt ustawy implementujący dyrektywy unijne, mające poprawić sytuację konsumentów, zawierających m.in. umowy na usługi i treści cyfrowe został skierowany w piątek do dalszych prac w komisji. Projekt przewiduje m.in. wydłużenie roszczeń z tytułu rękojmi z 1 roku do 2 lat.

Chodzi o rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw, który implementuje do polskiego prawa unijną dyrektywę cyfrową "dyrektywa cyfrowa") z maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych, oraz "dyrektywę towarową". Dyrektywy weszły w życie 11 czerwca 2019 r., a państwa członkowskie zobowiązane były do przyjęcia implementujących je przepisów do 1 lipca 2021 r., z mocą od 1 stycznia 2022 r.

Jak wskazał w piątek w Sejmie wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, zasadniczym celem projektu ustawy jest poprawa sytuacji konsumentów przy zawieraniu umów w odniesieniu do umów zawartych między przedsiębiorcami a konsumentami o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz umów sprzedaży zawartych między sprzedawcą a konsumentem.

"Ten projekt polega na trzech kwestiach. Po pierwsze z jednego roku na dwa lata wydłużamy domniemanie, że wada tkwiła w towarze, czyli konsumenci będą mogli dłużej dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi. Po drugie, obecnie okres przedawnienia tych roszczeń jest dwuletni, my wydłużamy go do 6 lat. Po trzecie wyłączamy możliwość skrócenia rękojmi co do towarów używanych" - poinformował. "Dodatkowo rękojmią będą objęte usługi i treści wysyłane droga elektroniczną" - dodał Warchoł.

Jak ocenił, to są bardzo istotne prokonsumenckie zmiany.

Pełne poparcie dla przedstawionego w piatek w Sejmie projektu, zadeklarował w imieniu klubu PiS poseł Jarosław Gonciarz.

Posłowie klubów Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Polskiej, również zadeklarowali poparcie dla implementacji unijnej dyrektywy do polskiego prawa, zwracając przy tym uwagę, że projekt jest mocno spóźniony, ponieważ zapisy dyrektyw powinny obowiązywać od początku tego roku.

Według posłanki Pauliny Matysiak z Lewicy, propozycje resortu sprawiedliwości zawarte w projekcie są mniej korzystne dla konsumentów niż pozwalają na to dyrektywy. Pytała przedstawiciela projektodawców m.in. o to, dlaczego okres rękojmi wynosi tylko dwa lata, skoro zgodnie z dyrektywą mógłby być dłuższy.

Poseł Mirosław Suchoń (PL2050) zaapelował z kolei do projektodawcy o wydłużenie vacatio legis z proponowanych 14 dni do 6 miesięcy, co - jak podkreślił - postuluje strona społeczna.

Jak podano w uzasadnieniu do projektu, zasadniczym celem obu dyrektyw jest przyczynianie się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego i zapewnianie przy tym wysokiego poziomu ochrony konsumentów. W szczególności przez ustanowienie wspólnych przepisów dotyczących niektórych wymagań w odniesieniu do umów zawartych między przedsiębiorcami a konsumentami o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych. Również przez ustanowienie wspólnych przepisów dotyczących niektórych wymagań w odniesieniu do umów sprzedaży zawartych między sprzedawcą a konsumentem, w tym przepisów dotyczących zgodności towarów z umową, środków ochrony prawnej przysługujących w przypadku braku takiej zgodności, sposobów korzystania z tych środków oraz gwarancji handlowych.

Dodano, że przedmiotowe dyrektywy opierają się na harmonizacji maksymalnej, co oznacza, że państwa członkowskie nie mogą przyjmować ani utrzymywać regulacji odmiennych od tych przyjętych w dyrektywach, w tym ustanawiać wyższego poziomu ochrony konsumentów.

