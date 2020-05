Sejm: Projekt Tarczy antykryzysowej 4.0 - ponownie do komisji finansów

W związku ze złożeniem podczas drugiego czytania kolejnych poprawek do projektu tzw. Tarczy 4.0, Sejm zdecydował o ponownym przesłaniu go do sejmowej Komisja Finansów Publicznych.

W czwartek wieczorem w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu tzw. Tarczy 4.0. Chodzi o rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W jego trakcie posłowie złożyli poprawki, Sejm zdecydował o przesłaniu projektu pod obrady sejmowej Komisji Finansów Publicznych, która zajmie się nim jeszcze w czwartek.