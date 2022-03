Sejm: projekt tzw. ustawy wdrożeniowej skierowany ponownie do komisji

Sejm w środę zdecydował o ponownym przesłaniu projektu tzw. ustawy wdrożeniowej do komisji ds. Unii Europejskiej oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. W trakcie II czytania do projektu zostały zgłoszone poprawki.

Projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 umożliwia wydawanie przez Polskę pieniędzy z nowego budżetu wieloletniego UE na lata 2021-2027 oraz ze środków unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Stanowi on podstawę dla realizacji umowy partnerstwa, w tym wdrażania programów dotyczących polityki spójności w perspektywie finansowej 2021-2027. Nowe przepisy wynikają z rozpoczęcia w 2021 r. nowej, siedmioletniej perspektywy finansowania polityki spójności z budżetu UE.

Projekt wprowadza mechanizmy koordynacji realizacji programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu Spójności. Określone też w nim zostały podmioty zaangażowane w proces wdrażania wyżej wymienionych funduszy, a także ich zadania i tryb współpracy.

Nowe przepisy ustalają zasady i podstawowe dokumenty służące wdrażaniu funduszy strukturalnych, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu Spójności. Określono m.in. kwestie finansowe związane z rozliczeniami z Komisją Europejską, a także sprawy dotyczące kontroli, nieprawidłowości czy nakładania korekt. Ustalono również zasady wyboru projektów, procedurę odwoławczą oraz zasady monitorowania postępu i sprawozdawczości z realizacji programów oraz projektów współfinansowanych z UE.

W projekcie wprowadzone zostały również przepisy szczegółowe dotyczące wdrożenia planu rozwojowego, tj. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Dotyczy to m.in. struktury systemu instytucjonalnego, wyboru i sposobu realizacji przedsięwzięć finansowanych w ramach KPO, finansowania inwestycji, monitorowania realizacji KPO, czy też działań kontrolnych i audytowych.

