Sejm: Projekt uchwały dot. wykonania budżetu za 2020 r. i absolutorium dla rządu - do komisji finansów

Sejm skierował w czwartek do komisji finansów publicznych projekt uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2020 r. oraz udzielenia rządowi absolutorium; do projektu zgłoszono poprawki.

W czwartek w Sejmie odbyła się debata dotycząca sprawozdań z: wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium; przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów "Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2020 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego"; działalności Narodowego Banku Polskiego w 2020 roku.

"W związku z tym, że zgłoszono do przedłożonego projektu uchwały (w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium - PAP) poprawki proponuję, aby Sejm skierował ten projekt do komisji finansów publicznych, w celu ich rozpatrzenia. Sprzeciwu nie słyszę" - powiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS).

Podczas debaty, Koalicja Obywatelska zgłosiła wniosek o odrzucenie sprawozdania.

Ponadto, Terlecki poinformował posłów, że komisja finansów publicznych proponuje, aby Sejm przyjął "Informację o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2020 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego". "Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm wniosek komisji przyjął. Sprzeciwu nie słyszę" - powiedział.

Terlecki stwierdził również, że Sejm zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności NBP.

W maju rząd przyjął uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok wraz z uchwałą w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2020.

Dochody budżetu państwa wyniosły blisko 420 mld zł, wydatki ok. 505 mld zł. Deficyt budżetu państwa zamknął się w kwocie prawie 85 mld zł. W stosunku do 2019 r., dochody wzrosły nominalnie o 4,8 proc., a realnie o 1,4 proc.

Pierwotnie ustawa budżetowa z 14 lutego 2020 r. zakładała zrównoważony budżet państwa. Dochody i wydatki zaplanowano na poziomie ok. 435 mld zł. Jednak z uwagi na COVID-19, budżet państwa wymagał nowelizacji.

Dochody budżetu państwa w 2020 r. w kwocie ok. 420 mld zł były wyższe o ok. 21 mld zł (tj. o 5,3 proc.) w stosunku do kwoty zaplanowanej w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2020. Wydatki budżetu państwa, w kwocie ok. 505 mld zł, były niższe od zaplanowanych w nowelizacji budżetu na 2020 r. o 0,6 proc. To efekt mniejszych wydatków bieżących jednostek budżetowych oraz dotacji i subwencji, a także wydatków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

Deficyt w wysokości blisko 85 mld zł był niższy o 22,3 proc. od zapisanego w nowelizacji ustawy budżetowej.

