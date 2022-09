Sejm: Projekt ułatwień w składaniu dokumentów do rejestru sądowego - do komisji

Do dalszych prac w sejmowej komisji trafił w piątek projekt mający ułatwić składanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego, zwiększyć dostępność do danych z rejestru na unijnym portalu i wymianę między rejestrami państw UE. Projekt poparły sejmowe kluby.

"Zmiana stanowi etap wdrożenia unijnego pakietu prawa spółek. Szybciej, łatwiej, bardziej przejrzyście. Zmiana ta przysłuży się do redukcji obciążeń i kosztów przedsiębiorców, przysłuży się obrotowi gospodarczemu" - mówił wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł prezentując przygotowane w MS rozwiązania. Wskazał, że po wejściu w życie nowych przepisów wymiana danych między unijnymi rejestrami będzie odbywała się automatycznie i bezpłatnie przez "system integracji rejestrów".

O konieczności dalszych prac nad projektem w celu wprowadzania takich przepisów mówili podczas krótkiej debaty przedstawiciele klubów PiS, KO, Lewicy i KP-PSL. Projektem zajmie się teraz sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka, która ma przedstawić sprawozdanie ze swoich prac do 4 października br.

Przygotowany przez resort sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym dostosowuje polskie przepisy do regulacji europejskich - dyrektywy PE i Rady UE z czerwca 2019 r. odnoszącej się do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek.

Rząd przyjął ten projekt w końcu lipca br. Jak wówczas wskazywano zmiany "spowodują, że w polskich warunkach będzie można łatwiej zarejestrować spółki, a dane będą łatwiej dostępne dla innych krajów członkowskich, również polskie firmy będą w łatwiejszy sposób mogły pokazywać swoją wiarygodność poprzez udostępnianie danych w innych językach w Krajowym Rejestrze Sądowym".

Projekt zakłada m.in. ułatwienia dla przedsiębiorców zagranicznych w zakresie rejestracji, składania dokumentów do rejestru poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej w języku polskim oraz innym języku urzędowym UE wzorców umów oraz informacji o zasadach rejestracji spółek, zasadach reprezentacji oraz zasadach powoływania się na informacje w rejestrze.

Zgodnie z propozycją uzupełnieniu miałby ulec także zakres danych udostępnianych za pośrednictwem rejestrów m.in. o niepowtarzalny identyfikator europejski i oznaczenie państwa UE, w którym zarejestrowano oddział spółki.

Ponadto rozszerzona zostałaby wymiana pomiędzy rejestrami za pośrednictwem systemu integracji rejestrów. Ma to dotyczyć informacji o zmianach podstawowych danych dotyczących przedsiębiorcy zagranicznego oraz o rejestracji lub wykreśleniu oddziału firmy. "Rozwiązanie to ma na celu zwolnienie przedsiębiorców z obowiązku składania do Krajowego Rejestru Sądowego wniosków w zakresie danych objętych tą wymianą" - zaznaczono.

Według planów nowelizacja miałaby wejść w życie 1 grudnia bieżącego roku.

