Sejm: projekt ustawy deregulacyjnej ponownie skierowany do komisji

Sejm ponownie skierował projekt ustawy mającej uprościć procedury administracyjne do prac w komisji w związku ze zgłoszonymi poprawkami. Posłowie mieli zastrzeżenia m.in. do zniesienia dwuinstancyjności w niektórych postępowaniach oraz ograniczenia stosowania ponagleń.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W środę Sejm zajmował się sprawozdaniem Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Deregulacji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono poprawki do projektu, Sejm ponownie skierował go do komisji celem przedstawienia sprawozdania. Sejm przyjął propozycję.

"(...) Rada Ministrów przygotowała uroszczenia dla obywateli i przedsiębiorców w 41 ustawach. W toku prac komisji uwzględniono szereg uwag o charakterze redakcyjno - legislacyjnym. Do projektu ustawy zgłoszono także poprawki wprowadzające zmiany do ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz - co szczególnie ważne - do ustawy prawo zamówień publicznych. Aprobatę członków komisji uzyskała propozycja zmiany przepisów prawa o zamówieniach publicznych rozszerzająca modyfikowanie umów o zamówienia publiczne. Jest to odpowiedź na oczekiwania przedsiębiorców(...). Komisja nadzwyczajna do spraw deregulacji wnosi aby Sejm chwalił projekt ustawy" - apelował poseł sprawozdawca Bartłomiej Wróblewski z PiS.

"To kolejna, ale najszersza ustawa deregulacyjna rozpatrywana przez Sejm 9 kadencji. (...) Celem projektu jest deregulacja, czyli poszerzenie wolności obywateli i przedsiębiorców.(...) Klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość wspiera prace nad omawianym projektem. Jednocześnie klub zgłasza kilka poprawek" - dodał Wróblewski.

"KO zdecydowała się na złożenie czterech poprawek, które mają na celu wykreślenie niekorzystnych dla obywateli przepisów. Kwestie, które poruszają nasze poprawki to m.in. wykreślenie przepisów dotyczących likwidacji ponagleń oraz kontrolowania fundacji. (...) Należy zająć się też wykreśleniem przepisów przewidujących ostateczność wydanej decyzji. Zamiast rzetelnej deregulacji zbędnych formalności, rząd w wielu dziedzinach chce zlikwidować możliwość ponownego zbadania sprawy przez organ wyższej instancji" - powiedział poseł KO Michał Jaros.

Zwrócił uwagę, że dwuinstancyjność nie wydłuża procedur - jest wyłącznie zagwarantowaniem obywatelowi dostępu do konstytucyjnego prawa odwołania się do organu wyższej instancji.

"Ta ustawa jest niewielkim krokiem w dobrą stronę. (...) Niedobrą rzeczą jest rezygnacja z ponaglenia. Klub lewicy w poprawce proponuje cząstkowe rozwiązanie: (...) , żeby te ponaglenia zbierać i z chwilą kiedy minie 30 dni, jeżeli jest taki termin, żeby to ponaglenie było rozpatrywane. Klub Lewicy deklaruje prace w tym ważnym dla przedsiębiorczości i dla naszego obywatela temacie - powiedział z kolei poseł Zdzisław Wolski z Lewicy.

Grzegorz Braun z Konfederacji stwierdził, że "skandalem" jest nazywanie deregulacją znoszenie trybu dwuinstancyjnego(...).

"Widzę naprawdę pewne pozytywy tej ustawy, widzę dodane nowości np. ułatwienie przedłużenia kadencji w kołach łowieckich, albo konieczność zmiany umowy, jeśli dochodzi do wyraźnej zmiany cen w prawie zamówień publicznych. Pozostaje art. 5, który oddaje fundacje pod kontrole Ministra Sprawiedliwości. To umożliwienie wtrącania się Ministrowi Sprawiedliwości w działanie organizacji pozarządowych pod pretekstem oceny prawidłowości realizowania celów statutowych." - zauważył poseł Polski 2050 Michał Gramatyka.

Wiceminister rozwoju i technologii Kamila Król odnosząc się do pytań posłów tłumaczyła, że organ prowadzący postępowanie będzie pozostawiał bez rozpatrzenia ponaglenie wniesione przed upływem terminu na rozpatrzenie sprawy.(...) "ponaglenie wnoszone przed upływem terminu nie służ ani obywatelom, ani organom administracji. Projektowane rozwiązanie nie wpływa na prawa strony do wniesienia skargi na bezczynność, przewlekłe prowadzenie postępowania do Sądu Administracyjnego" - zaznaczyła wiceminister.

Zwróciła uwagę, że jeśli chodzi o fundacje i zarzut ich kontrolowania, to chodzi "tylko o elektronizację sprawozdań, a nie o kontrolę".

Zapewniła też, że jednoinstancyjność jest wprowadzana "ostrożnie" i dotyczy "tylko" 8 postępowań, w których było mało odwołań lub nie występowały w ogóle. "Nie jest to regulacja, która stoi w sprzeczności z konstytucją RP" - oceniła.

Wiceminister wyjaśniła również, ze waloryzacja w zamówieniach publicznych jest fakultatywna i odpowiada na potrzeby runku(...). "Postulaty zamawiających przełożyły się na tę regulację" - dodała.

Kamila Król poinformowała również, że rząd nie wyklucza dalszego ciągu deregulacji. "Dostaliśmy szereg pism z postulatami kolejnych zmian" - powiedziała.

W uzasadnieniu projektu ustawy podano, że głównym zamierzeniem projektodawcy jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych niekorzystnych z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia działalności gospodarczej. "Swoista inflacja prawa negatywnie wpływa na konkurencyjność polskiej gospodarki, a także na stosunek obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa" - podkreślono.

Projektowana ustawa zakłada przyspieszenie wydawania decyzji i usprawnienie postępowań, co nastąpi m.in. przez upowszechnienie postępowania uproszczonego, milczącego trybu załatwienia sprawy, elektronizację, a także zniesienie dwuinstancyjności w postępowaniach, których charakter na to pozwala. Upowszechnienie stosowania prostych formularzy urzędowych, składania wniosków on-line i ograniczenia liczby składanych wniosków.

Projekt wprowadza postępowanie uproszczone oraz milczący sposób załatwienia sprawy w postępowaniach prostych, w których zazwyczaj występuje jedna strona postępowania, postępowanie dowodowe ma nieskomplikowane charakter, a decyzje zapadają często głównie w oparciu o dokumenty dołączone przez stronę do wniosku lub na podstawie informacji z publicznych rejestrów - wyjaśniono.

W projekcie proponuje się odejście od zasady dwuinstancyjności w niewielkiej liczbie postępowań, mając na względzie potrzebę ochrony praw strony. Jednocześnie proponuje się wprowadzenie ogólnego wyjątku od zasady dwuinstancyjności przez wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą od decyzji wydanej w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, nie będzie przysługiwało odwołanie (decyzja będzie ostateczna). "Dzięki takiemu rozwiązaniu strona już z chwilą doręczenia jej takiej decyzji będzie dysponowała decyzją ostateczną" - zaznaczono w uzasadnieniu.

Zaproponowano także wydłużenie terminu realizacji obowiązków przedsiębiorców i osób fizycznych wobec administracji w niektórych przypadkach procedur administracyjnych.

Zwrócono uwagę, że celem nowelizacji jest również doprowadzenie do większego ujednolicenia i zunifikowania baz danych oraz zapewnienie szerszego wglądu do dokumentów, które w postaci elektronicznej mogą być dostępne poza zwykłymi godzinami pracy urzędów. Projekt wprowadza różne elementy elektronizacji procedur.

Zobacz naszą najnowszą rozmowę z ministrem Weberem. Duże zmiany na autostradach!

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl