Sejm: Projekt ustawy o e-doręczeniach trafi do drugiego czytania

Projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych trafi do drugiego czytania w Sejmie - zdecydowała we wtorek komisja cyfryzacji, która przyjęła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej zajmującej się tym projektem.

Rządowy projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych przygotowano w Ministerstwie Cyfryzacji. Jak mówił na wtorkowym posiedzeniu sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii szef tego resortu Marek Zagórski, "głównym założeniem tej ustawy jest to, że obywatel powinien mieć prawo do elektronicznej komunikacji z organami państwa". Zdaniem Zagórskiego projekt jest przełomowy, m.in. dlatego że wprowadza tzw. domyślność cyfrową, czyli prymat rozwiązań cyfrowych nad rozwiązaniami tradycyjnymi.

Szef MC podkreślał, że komunikacja elektroniczna powinna się odbywać w sposób prosty i przejrzysty, dlatego projekt przewiduje, że obywatel będzie miał jeden adres dla całej komunikacji z administracją. Opisywał, że zakłada się długie vacatio legis w odniesieniu do niektórych instytucji z uwagi na stan przygotowań i skomplikowanie materii, np. w wymiarze sądownictwa. Zaznaczył, że ci, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z korespondencji w formie elektronicznej, nie będą do tego zmuszeni, gdyż operator wyznaczony wydrukuje ją i dostarczy w formie tradycyjnej. Jak powiedział, według proponowanych przepisów do 2025 r. rolę operatora wyznaczonego pełnić ma Poczta Polska.

Przeciw temu założeniu występował podczas posiedzenia komisji poseł PO-KO Michał Gramatyka. Złożył on na posiedzeniu komisji pakiet poprawek przewidujący, by ograniczyć monopol dla Poczty Polskiej do roku 2021. Zdecydowana większość członków komisji była jednak przeciwna takiej zmianie. Pakiet został więc przez niego złożony jako wniosek mniejszości do sprawozdania Komisji.

Projekt ustawy o e-doręczeniach przewiduje wprowadzenie nowej usługi: "rejestrowanego doręczenia elektronicznego", która ma pozwolić na doręczenie korespondencji ze skutkiem prawnym równoważnym do tradycyjnego doręczenia korespondencji. Dla obywateli niekorzystających z technologii cyfrowych przewidziano wprowadzenie tzw. publicznej usługi hybrydowej, która - jak napisano w uzasadnieniu - umożliwi całkowitą cyfryzację procesu nadania/odbioru korespondencji po stronie podmiotów publicznych i przedsiębiorców, pozostawiając obywatelom wybór formy nadania/doręczenia (papierowa lub elektroniczna). Ma ona polegać na przetworzeniu korespondencji nadanej elektronicznie do postaci papierowej oraz jej doręczeniu w takiej postaci, lub na nadaniu korespondencji w postaci papierowej, przetworzeniu jej do postaci elektronicznej i doręczeniu w takiej postaci.