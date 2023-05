Sejm: Projekt ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa skierowany do drugiego czytania

Sejmowa komisja rolnictwa poparła we wtorek projekt ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa wraz z poprawkami i skierowała go do drugiego czytania na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Projektowana ustawa gwarantuje rolnikom rekompensatę w przypadku upadłości firmy, której rolnik sprzedał produkty rolne.

Poprawki zostały zgłoszone przez biuro legislacyjne - o charakterze legislacyjno-technicznym, oraz przez posłów - o charakterze doprecyzowującym. Jeszcze we wtorek odbędzie się drugie czytanie, podczas którego możliwe jest wniesienie dalszych poprawek. Także we wtorek przewidziane jest głosowanie na projektem ustawy.

Rozpatrywanie projektowanej ustawy trwało ponad 2,5 godziny, w czasie których organizacje branżowe oraz posłowie opozycji zgłosili szereg uwag krytycznych do zaproponowanych rozwiązań. Wskazywano przede wszystkim na obciążenia dla firm skupowych, przetwórczych czy też dla handlu.

Pytano, na jakich zasadach ma działać Fundusz i kto ma decydować o wydawaniu pieniędzy, gdyż nie przewiduje się - jak to ma miejsce w przypadku funduszy promocji - udziału komisji społecznych. Mówiono też, że sprawą upadłości i wypłacalności podmiotów powinna zajmować się instytucja państwowa, a nie fundusz mający jedynie wyodrębniony rachunek bankowy.

W opinii posłów Romualda Ajchlera (Lewica) i Krystyny Skowrońskiej (KP) projekt jest niedoprecyzowany i powinien wrócić do rządu w celu poprawy.

Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Izb Rolniczych Mirosław Borowski poinformował, że Izby popierają utworzenie takiego Funduszu, bo zabezpieczenie rolników jest konieczne, ale jednocześnie zaznaczył, że wiele uwag zgłoszonych przez tę organizację nie zostało uwzględnionych.

Wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik wyjaśnił, że Fundusz Ochrony Rolnictwa jest utworzony na wzór funduszy promocji i ma służyć rolnikom. Ustawodawca zarządzanie funduszem powierzył KOWR, by nie generować dodatkowych kosztów - zaznaczył.

Rządowy projekt ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa zakłada, że ze środków funduszu będą wypłacane rekompensaty producentom rolnym w przypadku braku zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie skupu, przechowywania, obróbki lub przetwórstwa produktów rolnych, który stał się niewypłacalny. Do wpłat na FOR w wysokości 0,125 proc. wartości nabywanych produktów rolnych bez podatku VAT mają być obowiązane podmioty skupujące produkty rolne w celu ich przechowywania, obróbki lub przetworzenia.

Projekt ustawy zakłada dofinansowanie Funduszu ze środków budżetu państwa w pierwszych dwóch latach jego funkcjonowania, tj. w 2023 r. w kwocie nie wyższej niż 50 mln zł i w 2024 r. w kwocie nie wyższej niż 100 mln zł. Projekt został przedstawiony do notyfikacji Komisji Europejskiej jako program pomocy państwa.

Ustawa ma zacząć obowiązywać już od 1 lipca 2023 r., ale wpłaty na Fundusz mają być zbierane od II kwartału 2024 r.

