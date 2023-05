Sejm: Projekt ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa wrócił do komisji rolnictwa

Projekt ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa został ponownie skierowany do komisji rolnictwa w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych przez kluby opozycji. Projektowana ustawa gwarantuje rolnikom rekompensatę w przypadku upadłości firmy, której rolnik sprzedał produkty rolne.

Poprawki zostały zgłoszone we wtorek podczas drugiego czytania projektu ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa przez kluby: KO, Lewica i KP. W związku z tym marszałek Sejmu skierował projekt do dalszych prac w komisji rolnictwa.

Wcześniej rządowy projekt był rozpatrywany na posiedzeniu plenarnym Sejmu oraz w komisji rolnictwa, która wprowadziła cztery poprawki o charakterze doprecyzowującym.

Podczas drugiego czytania projektu wszystkie kluby opozycyjne krytycznie odniosły się do projektu ustawy. Projekt chwalony był przez klub PiS, który podkreślał, że utworzenie takiego funduszu jest od dawna oczekiwane przez rolników.

W opinii Kazimierza Plocke (KO) projektowana ustawa w proponowanym brzmieniu będzie negatywnie oddziaływała na stabilizację powiązań rynkowych. "Z jednej strony duże i średnie zakłady przetwórcze będą zobowiązane do wpłat na fundusz, zaś małe podmioty będą z tego obowiązku zwolnione i będą stanowić swoistą nieuczciwą konkurencję, bo będą miały niższe koszty, a w razie ich niewypłacalności ich zobowiązania przejmie Fundusz Ochrony Rolnictwa" - powiedział poseł. Zgłosił dwie poprawki; jedna doprecyzowuje definicję producenta rolnego, druga przesuwa termin wejścia w życie ustawy z 1 lipca br. na 1 stycznia 2024 r.

Projekt skrytykował też Arkadiusz Iwaniak (Lewica). "Dzisiaj zamiast zająć się tworzeniem prawa, które będzie zapobiegać, by polski rolnik nie był oszukiwany, to my tworzymy prawo na okoliczność, że polski rolnik będzie oszukiwany" - oświadczył. Poseł złożył poprawki - jedna z nich zakłada zmianę terminu składania deklaracji dot. zapłaty za produkty.

Zdaniem Zbigniewa Ziejewskiego (KP) - samo utworzenie Funduszu jest słuszne, ale kwoty jakimi będzie dysponował fundusz są daleko niewystarczające, w tym roku planuje się przeznaczenie na fundusz do 50 mln zł - zaznaczył poseł. Dodał, że w tym roku na południu Polski upadła jedna firma drobiarska a jej zadłużenie wobec rolników wynosi 170 mln zł, upadek spółki "Ziarno" doprowadził zaś do bankructwa 830 rolników - tłumaczył. Poseł złożył dwie poprawki, obie dotyczą podniesienia kwot dotacji na rzecz funduszu; jedna ma pochodzić z KOWR (100 mln zł), druga to zwiększenia kwot na ten cel z budżetu państwa o 50 mln zł.

W imieniu klubu Konfederacji poseł Grzegorz Braun poinformował, że jego klub ma "niezmiernie krytyczne" stanowisko do projektowanej ustawy. Jego zdaniem jest to przykład przekupstwa Polaków ich własnymi pieniędzmi. "Nie popieramy tego projektu, bo jest to projekt fasadowy, jest to leczenie objawowe" - powiedział Braun.

Michał Gramatyka (Polska 2050) ocenił, że będzie to już 34. za rządów PiS niekorzystna zmiana w podatkach. "Z ustawy nie wynika precyzyjnie do kogo i na co trafią środki, wsparcie nie jest precyzyjnie celowane, na fundusz będą składać się wszystkie branże niezależnie od ich sytuacji rynkowych" - krytykował poseł.

Wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik odnosząc się do krytyki opozycji zwrócił uwagę, że rozpatrywana ustawa jest jednym z postulatów strajkujących rolników w Szczecinie. Przyznał, że jest pewien opór firm zajmujących się skupem produktów rolnych, bo występuje tu konflikt interesów, ale uznajemy, że te obciążenia "są minimalne".

"Myślę, że ci, którzy zostali poszkodowani w roku bieżącym, gdzieś około października będą mogli już korzystać z tej ustawy" - zapowiedział wiceminister.

