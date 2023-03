Sejm: Projekt ustawy o systemach homologacji pojazdów wraca do Komisji Infrastruktury

Projekt ustawy o systemach homologacji pojazdów został we wtorek skierowany do sejmowej Komisji Infrastruktury. Podczas drugiego czytania zgłoszono do niego poprawki dotyczące m.in. wysokości opłat homologacyjnych.

We wtorek w Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia. Projekt wprowadza m.in. nowy system naliczania opłat za wydanie dokumentów homologacyjnych w oparciu o stawkę godzinową.

Mariusz Trepka (PiS) zapowiedział, że jego klub będzie głosował za przyjęciem projektu ustawy. Podkreślił, że proponowane przepisy mają dostosować polskie prawo do unijnego. Dodał, że ich wdrożenie oznacza "zapobieżenie powstaniu utrudnień dla polskich przedsiębiorców w funkcjonowaniu na rynku unijnym oraz uniknięcie nałożenia na Polskę kar za niewdrożenie przepisów UE".

Mirosław Suchoń (Polska 2050) ocenił, że projekt budzi kontrowersje ze względu na "wysokie kwoty przewidziane w ramach wynagrodzenia za pełnienie czynności kontrolnych, czynności sprawdzających - 275 zł i maksymalnie 80 tys. zł" - wskazał. Zwrócił uwagę, że zostanie to przeznaczone na pokrycie działalności i prac pracowników Transportowego Dozoru Technicznego (TDT).

"Niemniej jednak uważamy, że są to stawki - zwłaszcza jeżeli popatrzymy na inne obszary - dosyć wysokie i nie zostały w odpowiedni sposób uzasadnione" - stwierdził. Zaznaczył, że będą one dodatkowo obciążać przedsiębiorców. "Oczekujemy, że poprawki, które przewidują obniżenie tych kwot zostaną przez wysoką izbę przyjęte" - powiedział Suchoń.

Również zdaniem Macieja Laska (KO) "przewidziany poziom opłat, które mogą ponosić przedsiębiorcy podczas kontroli, montażu instalacji gazowych przez pracowników TDT jest nie do przyjęcia". Zauważył, że stawka za godzinę pracy inspektora podczas prowadzenia kontroli określona została na 3,75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Podkreślił, że nie przewiduje się żadnej ścieżki weryfikacji i dostępu przedsiębiorcy do danych o czasie czynnościach wykonanych w ramach naliczonej opłaty.

"Nie wiadomo, czy czas dojazdu kontrolera do przedsiębiorcy będzie zaliczany do czasu wykonywania czynności kontrolnych, nie wiadomo, czy kontrola po wydaniu zaleceń kontrolnych będzie nową kontrolą, kontynuacją tej, w ramach której wydano zalecenia naprawcze i w związku z tym będzie rozliczana dodatkowo czy wolna od opłat" - wyliczał.

Poseł KO wskazał też na brak liczby kontroli czy określenia górnego limitu opłat w ciągu roku dla jednego przedsiębiorcy. Lasek w imieniu klubu wniósł "o urealnienie tych założeń i przyjęcie stawki za godzinę pracy podczas kontroli maksymalnie na poziomie 2 proc. przeciętnego wynagrodzenia z jednoczesnym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość opłaty za czynności kontroli zgodności montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem nie może być wyższa niż 4 tys. zł". Oświadczył, że jeżeli te poprawki nie uzyskają poparcia, podczas dalszych prac nad projektem klub KO wstrzyma się od głosu.

Maciej Kopiec (Lewica) stwierdził, że "projekt w założeniach jest bardzo dobry". Zaznaczył, że wątpliwości budzi m.in. wysokość opłat sięgających nawet 8 tys. zł, "co dla małych firm może być zabójcze". Zapowiedział, że jego klub będzie głosował zależnie od dalszych prac legislacyjnych nad ustawą oraz tego, czy strona rządowa "w końcu wysłucha strony społecznej - 3,5 mln użytkowników samochodów zasilanych LPG oraz małe firmy, które montują te instalacje, zasługują na stabilne i przejrzyste prawodawstwo".

W ocenie Stefana Krajewskiego (Koalicja Polska - PSL) procedowana ustawa jest zagrożeniem dla firm, które montują autogaz - branży, która skupia głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Według niego istnieje ryzyko wygaśnięcia dotychczasowych świadectw homologacji. "Proponowane przepisy są tak nieprecyzyjne, że interpretacja może być dowolna" - stwierdził.

Krajewski dodał, że zaproponowana w ustawie kwota 8 tys. zł za kontrolę jest rażąco zawyżona w odniesieniu do realnych kosztów pracy. "TDT jest urzędem i powinien obsługiwać powierzony zakres prac, a nie firmą posiadającą monopol na usługi i czerpiącą z tego tzw. premię monopolową" - stwierdził. Zapowiedział, że jego klub nie poprze projektu, "jeśli wszystkie zgłaszane poprawki nie zostaną przyjęte".

Krystian Kamiński (Konfederacja) zgłosił w imieniu klubu wniosek o odrzucenie projektu. Ocenił, że "ten projekt będzie służył temu, by zlikwidować samochody w Polsce".

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber, odnosząc się do uwag posłów na temat wysokości stawek, zauważył, że te opłaty już funkcjonują "w takiej wysokości, w której wskazuje ustawa". "Ten akt prawny odzwierciedla w sposób maksymalny to, co w tej chwili obowiązuje na rynku, jeżeli chodzi o opłaty za kontrolę zgodności montażu instalacji" - mówił.

Wyjaśnił, że stawka w wysokości 3,75 proc. minimalnego wynagrodzenia jest stosowana również w innych ustawach. "To jest kopia tego, co już w polskim systemie prawnym obowiązuje, stąd nasza decyzja, by ten sprawiedliwy model zastosować" - powiedział Weber.

Wiceszef MI zapewnił, że TDT nie będzie mieć monopolu w zakresie pobierania opłat. Dodał, że przedsiębiorca "nie będzie ponosił opłaty za kontrolę, która okaże się bezpodstawna". W ocenie Webera procedowana ustawa przysłuży się rozwojowi motoryzacji.

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego został w projekcie ustawy wyznaczony nie tylko jako organ właściwy w sprawach homologacji w Polsce, ale również jako organ nadzoru rynku. W OSR stwierdzono, że planowane przepisy wzmocnią sprawowany przez dyrektora TDT nadzór nad właścicielami świadectw homologacji dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu oraz zakładami montującymi.

Dotychczas wydane świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem mają zachować ważność po wejściu w życie proponowanej ustawy, możliwy więc będzie dalszy montaż instalacji w oparciu o te świadectwa. W przypadku stwierdzenia zagrożenia m.in. dla bezpieczeństwa ruchu drogowego na skutek montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu dyrektor TDT będzie mógł zawiesić wydane świadectwo homologacji montażu takiej instalacji.

Projekt wprowadza też nowy system naliczania opłat za wydanie dokumentów homologacyjnych - w systemie opłaty za godzinę pracy przedstawiciela TDT w wysokości 3,75 proc. ogłaszanej przez prezesa GUS kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Jednocześnie wskazano maksymalne stawki opłat za poszczególne czynności, które są analogiczne jak stawki obowiązujące w ustawie Prawo o ruchu drogowym, np. za wydanie świadectwa homologacji typu UE nie więcej niż 1600 zł, a za zmianę takiego świadectwa nie więcej niż 400 zł.

