Sejm: Projekt ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku - do trzeciego czytania

W związku z niezłożeniem poprawek, projekt noweli ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku trafi do trzeciego czytania. Nowe przepisy przewidują, że szef UOKiK będzie reprezentował Polskę w pracach Unijnej Sieci do spraw Zgodności Produktów.

W czwartek po północy odbyła się debata towarzysząca drugiemu czytaniu projektu nowelizacji ustawy systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, wdrażającej do polskich przepisów prawo unijne. Podczas debaty nie złożono poprawek do projektu, tym samym został on skierowany do trzeciego czytania, czyli głosowania na plenarnym posiedzeniu izby.

Projekt zakłada nadanie Prezesowi UOKiK kompetencji do uczestnictwa, jako jednemu z przedstawicieli Polski, w pracach Unijnej Sieci do spraw Zgodności Produktów w okresie do dnia 15 lipca 2021 r., tak aby rozpoczynając od dnia 16 lipca 2021 r. pełnienie roli jednolitego urzędu łącznikowego bezpośrednio na podstawie przepisów rozporządzenia (WE), płynnie kontynuował uczestnictwo w pracach Sieci już jako JUŁ i wypełniał kompleksowo swoje zadania.

Nowelizacja posłuży wdrożeniu przepisów unijnych rozporządzeń, które ustanawiają Unijną Sieć ds. Zgodności Produktów. Nakazują one wyznaczenie w każdym kraju jednolitego urzędu łącznikowego (JUŁ) i sporządzanie krajowej strategii nadzoru rynku oraz jej podsumowania.

Regulacje unijnego rozporządzenia weszły w życie w lipcu 2019 r., jednak przepisy dotyczące jednolitego urzędu łącznikowego będą stosowane od lipca 2021 r. Natomiast przepisy dotyczące ustanowienia Sieci, której jednolite urzędy łącznikowe z każdego państwa członkowskiego UE są członkami, są stosowane od dnia 1 stycznia 2021 r.

W kwestii swoich kompetencji i zakresu działania jako urząd łącznikowy, Prezes UOKiK będzie bezpośrednio odwoływał się do przepisów rozporządzenia, które szczegółowo definiują zadania JUŁ.

Zgodnie z projektem, pozostałe organy nadzoru rynku będą współpracować z Prezesem UOKiK, udzielając na jego wniosek niezbędnych informacji do sporządzenia strategii.

"Rola, jaką Prezes UOKiK będzie pełnił w systemie objętym rozporządzeniem, zostanie znacząco rozszerzona w porównaniu do obecnej - z kilkunastu aktów prawodawstwa harmonizacyjnego obejmujących oznakowanie zgodności (CE lub inne znaki zgodności) do łącznie 70 aktów unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, w tym nieobejmujących znakowania zgodności" - wskazano w uzasadnieniu projektu noweli.

W ramach pełnienia roli urzędu łącznikowego, Prezes UOKiK będzie odpowiedzialny za reprezentowanie na forum Sieci skoordynowanego stanowiska krajowych organów nadzoru rynku i organów odpowiedzialnych za kontrolę produktów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej oraz za informowanie o krajowej strategii nadzoru rynku.

Ponadto szef UOKiK ma wspomagać wewnątrzunijną współpracę między organami nadzoru rynku państw członkowskich; chodzi m.in. o wymianę informacji oraz prawny obowiązek udzielania wzajemnej pomocy w prowadzonych postępowaniach.

