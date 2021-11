Sejm: Projekt ustawy scaleniowej wraca do komisji

Projekt ustawy scaleniowej został we wtorek po drugim czytaniu odesłany do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Poprawki do projektu złożyły Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość oraz Koło Parlamentarne Polska 2050.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych.

"Rządowy projekt ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych jest bardzo potrzebny i klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował za przyjęciem niniejszego projektu. Jednocześnie chciałbym do drugiego czytania, w imieniu klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, zgłosić poprawki do projektu" - powiedział we wtorek poseł Kazimierz Choma (PiS).

Z kolei posłanka Hannę Gill-Piątek z Koła Parlamentarne Polska 2050 złożyła dwie poprawki do projektu ustawy.

"W tym projekcie wprowadza się niezwykle krótki termin - dwuletni, po upływie którego nie będzie możliwości uchylenia decyzji administracyjnej. Mając na względzie realne zapewnienie stronie postępowania prawa do sądu oraz uwzględniając stan epidemii, projektowany termin będzie oznaczał znaczące ograniczenie prawa strony do wzruszenia decyzji administracyjnej. Mając na względzie powyższe, proponuje się ujednolicenie terminów przewidzianych w projekcie i wprowadzenie, także w odniesieniu do uchylenia decyzji, pięcioletniego terminu" - powiedziała posłanka.

Druga poprawka, jak powiedziała Gill-Piątek, dotyczy wprowadzenia specjalnych terminów na rozpatrzenie skargi w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia lub wymiany gruntów i ich wydłużenia w stosunku do rządowej propozycji, która zakłada, że wyniosą one dwa miesiące.

Nowe przepisy mają przyczynić się do likwidacji nadmiernego rozdrobnienia gruntów gospodarstw rolnych, poprawiając warunki ich gospodarowania.

Według resortu rolnictwa najważniejszymi rozwiązaniami procedowanej ustawy jest usprawnienie postępowań scaleniowych i wymiany gruntów, m.in. przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej, oraz wprowadzenie terminu dla wojewodów i sądów do rozpatrywania odwołań i skarg

Jednym z rozwiązań, jakie zakłada rządowy projekt, jest wprowadzenie możliwości wykorzystania środków komunikacji elektronicznej przy realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem postępowań scaleniowych. Będzie to możliwe w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Projekt przewiduje ponadto obowiązek zamieszczania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego organ, który wydał postanowienie lub decyzję.

Nowe przepisy wprowadzają również terminy dla wojewodów i sądów administracyjnych do rozpatrywania odwołań i skarg. W razie nierozpatrzenia skargi w terminie dwóch miesięcy, sądy administracyjne nie będą mogły uchylić zaskarżonej decyzji, a jedynie stwierdzić jej wydanie z naruszeniem prawa.

Projektowana nowela zakłada również, że przedstawiciel gminy oraz sołtys wsi zostaną włączeni do komisji pełniącej funkcje doradcze przy opracowaniu projektu scalenia gruntów.

Według danych z OSR projektu w latach 2004-2019 w Polsce wykonano scalenia i wymiany gruntów na obszarze 206,47 tys. ha, co średnio rocznie stanowiło powierzchnię ok. 12,9 tys. ha. W 2020 r. wydano 15 decyzji w tej sprawie obejmującej ok. 19 tys. ha.

Zlecane przez ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ekspertyzy wskazują, że obecnie postępowaniem scaleniowym należałoby objąć łącznie 2 mln 967 tys. ha gruntów rolnych.

