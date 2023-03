Sejm: Projekt ustawy ws. poboru opłat drogowych w UE wraca do komisji

Projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych, która implementuje unijną dyrektywę ws. elektronicznego poboru opłat drogowych oraz wprowadza przepis dot. przyśpieszenia ogłaszania inwestycji drogowych na 2024 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wraca do komisji.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

We wtorek w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje m.in. implementację unijnej dyrektywy ws. elektronicznego poboru opłat drogowych, która ma umożliwić oferowanie europejskiej usługi opłaty elektronicznej, a także zmiany w ustawie o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Z poprawką dot. wykreślenia zapisów o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg projekt wraca do Komisji Infrastruktury.

W uzasadnieniu do projektowanej zmiany wyjaśniono, że jej celem jest implementacja przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/520 z 19 marca 2019 r. ws. interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w UE. Wskazano, że przepisy te stworzyły ramy prawne umożliwiające oferowanie europejskiej usługi opłaty elektronicznej (European Electronic Toll Service).

Jak zaznaczył we wtorek w Sejmie poseł sprawozdawca Jerzy Polaczek (PiS), przyjęcie przepisów o EETS m.in. umożliwi polskim firmom uzyskanie statusu dostawcy tej usługi. "Ułatwi też uiszczenia opłat elektronicznych przez polskich obywateli poruszających się po drogach całej UE dzięki jednej umowie i interoperacyjnemu urządzeniu do naliczania tych opłat" - dodał. Zwrócił uwagę, że projektowana zmiana przewiduje również ułatwianie przekazywanie danych o kierowcach z innych państw UE, którzy nie uiścili opłaty za przejazd.

Poseł sprawozdawca poinformował, że projekt ustawy zawiera również zmiany w ustawie o RFRD. "Polega ona na wprowadzeniu przepisów, które umożliwią wojewodom przyspieszenie ogłaszanie naborów na 2024 r. na zadania powiatowe i gminne w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" - powiedział.

Jak wyjaśnił Polaczek, nabory na 2024 r. będą mogły być ogłoszone wcześniej, tak aby jeszcze w 2023 r. można było zawrzeć z samorządami umowy o dofinansowanie inwestycji drogowych. W jego opinii na te przepisy czekają samorządy, aby móc planować "potrzebne inwestycje" na remonty i budowy dróg samorządowych z wyprzedzeniem.

Według Grzegorza Rusieckiego z klubu Koalicji Obywatelskiej dodanie do projektu ustawy implentującej unijną dyrektywę ws. elektronicznego opłaty drogowej przepisów dotyczących RFRD jest przedwyborczą wrzutką. Jak podkreślił, "dorzucone" do noweli przepisy nie mają nic wspólnego z przedmiotem projektowanej ustawy.

Zdaniem Rusieckiego zaproponowane przepisy, które umożliwią wojewodom ogłaszanie naborów w 2023 r. na rok 2024 i tylko ten jeden rok, to "element kartonowej kampanii wyborczej PiS prowadzonej z publicznych pieniędzy". "Nie ma na to naszej zgody, dlatego zgłaszam poprawkę o wykreślenie art. 6 z projektu" - powiedział przedstawiciel KO.

Przedstawicielka Lewicy Karolina Pawliczak zwróciła uwagę, nie ma nic złego we wcześniejszym ogłaszaniu naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pod warunkiem, że te środki trafią sprawiedliwie do wszystkich samorządów bez względu na barwy partyjne ich włodarzy. Dodała, że przyśpieszenie dotyczy jednego tylko roku, co jest niezrozumiałe.

Przedstawiciele klubu PSL oraz koła parlamentarnego Polska 2050 zapowiedzieli, że poparcie dla noweli implementującej unijną dyrektywę o elektronicznym systemie opłat drogowych uzależniają od wykreślenia "wrzuconych przepisów o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg".

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber odrzucił sugestie posłów opozycji, że motywacją wprowadzenia zmiany w ustawie o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg przy okazji procedowanej ustawy o opłatach drogowych jest kampania wyborcza przed wyborami parlamentarnymi jesienią 2023 r. Zwrócił uwagę, że wybory będą również w roku 2024.

Czy Orlen zmieni nazwę, co dalej z rosyjskim kontraktem na ropę? Rozmawiamy z Danielem Obajtkiem

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl