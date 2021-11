Sejm: Projekt ustawy ws. wynagrodzenia dla osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem wraca do komisji

Sejm skierował ponownie do komisji projekt ustawy, który przewiduje dodatek do wynagrodzenia dla osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem, co ma pozwolić na pozyskanie i utrzymanie specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym.

Pilny rządowy projekt ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, wraca z poprawkami zgłoszonymi podczas II czytania pod obrady połączonych komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii oraz finansów publicznych.

Projekt, zakłada m.in. utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, z którego będą finansowane świadczenia teleinformatyczne dla osób pracujących na stanowiskach związanych z zapewnianiem cyberbezpieczeństwa w państwie. Fundusz ten będzie miał formę państwowego funduszu celowego, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw informatyzacji. W roku utworzenia Fundusz Cyberbezpieczeństwa zostanie zasilony środkami z budżetu państwa (do 150 mln zł), Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego (do 100 mln zł) i z Funduszu Szerokopasmowego (do 100 mln zł) - podano.

Poprawki dotyczące tego funduszu złożył do projektu klub KO. Arkadiusz Marchewka (KO) zaznaczył, że wszyscy zgadzają się z celem tego projektu, ale nie ze sposobem realizacji w zakresie finansowania. "Te pieniądze na wynagrodzenia powinny w całości pochodzić z budżetu, a nie z NASK" - zaznaczył.

Krzysztof Gawkowski z Lewicy składając poprawki wskazał, że cyberbezpieczeństwo jest kluczowe dla państw, bezpieczeństwa ludzi i jest też jedną z ważniejszych gałęzi gospodarki. Składając poprawki do projektu, zaapelował o zwiększeniu wydatków na cyberobronę.

Jak zaznaczył we wtorek sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM Janusz Cieszyński, że zaproponowany w projekcie Fundusz Cyberbezpieczeństwa "będzie finansowany przede wszystkim z wpływów z kar pieniężnych, nałożonych zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa". Dodatek na jeden etat wyniesie ok. 10 tys. zł brutto. "To przeciętna kwota, bo będą wyższe i niższe, co pozwoli osiągnąć tę rynkową medianę" - podał.

Na zarzuty o upolitycznienie wypłat, wskazał że wypłacie nie będzie decydował tylko minister ds. cyfryzacji, a w porozumieniu z kolegium ds. cyberbezpieczeństwa. "To jest taki organ doradczy, w skład którego wchodzą wszystkie osoby, które są odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, szefowie tych instytucji. Na czele tego kolegium stoi premier" - wyjaśnił Cieszyński.

