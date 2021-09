Sejm: Projekt wdrażający Krajowy System e-Faktur wraca do komisji

Projekt nowelizacji ustawy o VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF) wraca do komisji finansów. W środę podczas drugiego czytania w Sejmie zgłoszono do niego poprawki.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przedłożyło Ministerstwo Finansów.

W środę przedstawiano stanowiska klubów dotyczące sprawozdania komisji finansów o projekcie. Sylwester Tułajew w imieniu klubu PiS podkreślał, że ustawa jest "ważna i potrzebna", gdyż uszczelni system podatkowy i ograniczy nieprawidłowości w rozliczaniu VAT, a także ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej dzięki szybszemu dostępowi do dokumentów. Ponadto - wskazywał - nowe przepisy uproszczą także rozliczanie podatków. Wezwał wszystkie kluby i koła do poparcia projektu ustawy.

Z kolei Janusz Cichoń (KO) pytał w trakcie swojego wystąpienia o zapowiadany Centralny Rejestr Faktur. Zarzucał, że nie wprowadzając rejestru, Ministerstwo Finansów zostawia furtkę do wyłudzania VAT. Cichoń złożył także poprawki do projektu ustawy, skracające - jak mówił - czas na zwrot VAT-u podatnikom.

Zdaniem Jana Szopińskiego (Lewica) ocena, czy projekt będzie ułatwieniem dla podatników, jest otwarta. Poseł Lewicy zapowiedział, że jego klub poprze wprowadzenie nowych przepisów.

Także Krzysztof Paszyk (Klub Parlamentarny Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści) deklarował, że jego klubowi koledzy opowiedzą się za projektem, choć budzi on pewne wątpliwości związane m.in. z przekazywaniem danych.

Mirosław Suchoń w imieniu koła Polska 2050 wskazywał, że ministerstwo nie rozwiało w trakcie prac wszystkich wątpliwości dotyczących systemu odpowiedzialnego za ewidencję e-Faktur. Ocenił, że potrzeba więcej zachęt dla firm, by korzystały z tego systemu. Złożył także poprawkę idącą w tym kierunku.

Wiceminister finansów Jan Sarnowski podkreślał podczas drugiego czytania, że projekt stanowi jeden z elementów rewolucji technologicznej w Polsce, a rozwiązanie zostało sprawdzone w różnych krajach, m.in. we Włoszech i Portugalii, i jest bezpieczne. Ocenił, że nowe narzędzia pozwolą administracji skarbowej dalej zmniejszać lukę VAT.

Jak podano w uzasadnieniu projektu, nowe przepisy dadzą możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i elektronicznych.

"Przyjmuje się, że faktura ustrukturyzowana będzie uznana za rodzaj faktury elektronicznej, tym samym do faktur ustrukturyzowanych, co do zasady, będą miały zastosowanie ogólne regulacje prawne dotyczące faktur elektronicznych, za wyjątkiem przepisów szczególnych wprowadzanych niniejszym projektem ustawy. Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane przez podatników za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj.: Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)" - napisano.

Nowe rozwiązanie będzie miało charakter fakultatywny. Według wiceministra finansów Jana Sarnowskiego od 1 stycznia 2023 r. korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne. Jak mówił Sarnowski podczas prac nad projektem, ten termin nie został zapisany w projekcie, gdyż trwa proces derogacyjny w Brukseli.

Zdaniem Ministerstwa Finansów skorzystanie z e-faktury przyspieszy zwrot VAT. Poza tym faktura trafi do bazy danych MF i nigdy nie ulegnie zniszczeniu czy zaginięciu, nie będzie konieczności wydawania jej duplikatów. Korzystający z e-faktur będą mieli pewność, że trafi ona do kontrahenta, a dzięki standaryzacji dokumenty te będą łatwiejsze w użyciu i łatwiejsze będą wzajemne rozliczenia oraz księgowanie faktur w systemach finansowo księgowych.

E-faktury mają także zmniejszyć obowiązki przedsiębiorców - przede wszystkim podatnicy nie będą musieli przechowywać takich faktur, bo będą one w KSeF przez 10 lat. Poza tym podatnik wystawiający faktury w KSeF nie będzie musiał przesyłać na żądanie organów podatkowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA). Dane te będą dostępne dla organów podatkowych w KSeF, a zatem ich dodatkowe przesyłanie nie miałoby uzasadnienia - przekonuje MF.

