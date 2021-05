Sejm: Projekt wdrażający unijny pakiet VAT e-commerce ponownie trafi do komisji

Projekt wdrażający unijny pakiet VAT e-commerce został w czwartek ponownie skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Finansów Publicznych. W trakcie drugiego czytania zgłoszono do projektu poprawkę dotyczącą warunków dokumentowania wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość

Projekt nowelizacji ustawy o VAT ma na celu wdrożenie do polskich regulacji unijnych dyrektyw, tzw. pakietu VAT e-commerce. Jak podano w uzasadnieniu, chodzi o uszczelnienie VAT-u w zakresie handlu internetowego i pokonanie barier w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

Nowe przepisy mają przyczynić się do wyrównania szans unijnych przedsiębiorców w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich, poprzez m.in.: zniesienie zwolnienia z VAT dla importu towarów w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 euro we wszystkich państwach członkowskich, objęcie interfejsów elektronicznych obowiązkiem zapłaty VAT od określonych transakcji realizowanych za ich pośrednictwem.

Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Henryk Kowalczyk (PiS) poinformował w czwartek podczas drugiego czytania projektu w Sejmie, że w czasie prac w komisji zgłoszono wiele uwag legislacyjnych, do których przychylił się resort finansów. Przyznał, że wprowadzono również poprawki niebezpośrednio wiążące się z projektem, ale korzystne dla podatników, m.in. przedłużenie możliwości odliczania ulgi z tytułu darowizn na cele medyczne i umożliwienie samorządom umarzania i rozkładania na raty podatku od nieruchomości. Wskazał, że są to rozwiązania potrzebne wobec trwającej pandemii.

Andrzej Kosztowniak (PiS) zwrócił uwagę, że handel internetowy zyskuje w ostatnich latach coraz większy udział w rynku, a państwa unijne są zobowiązane chronić swoich przedsiębiorców wobec często nieuczciwej konkurencji ze strony platform zakupowych z krajów trzecich, w tym krajów azjatyckich i Stanów Zjednoczonych. Jak argumentował, towary nieobłożone VAT z Chin czy USA są lepszą ofertą dla klienta końcowego. Ocenił, że proponowane przepisy podniosą konkurencyjność polskiego biznesu w stosunku do platform z krajów trzecich.

Dariusz Wieczorek (Lewica) zauważył, że choć kierunek ustawy jest słuszny, to unijne dyrektywy są wdrażane z opóźnieniem i w pośpiechu. Jak mówił, są w związku z tym wątpliwości, czy projekt uwzględnia wszystkie zastrzeżenia, które pojawiały się m.in. ze strony małych i średnich przedsiębiorców. Krystyna Skowrońska (KO) wytknęła rządowi, że mimo zapowiedzi nie obniżył VAT z 23 do 22 proc.

Z kolei Mirosław Suchoń (Polska 2050) stwierdził, że zgodnie z projektem polskie firmy będą miały bardziej rygorystyczne warunki dokumentowania wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość niż w innych państwach unijnych. Złożył poprawkę rozszerzającą katalog dowodów, którymi będzie można wykazać, że dostawa została dokonana. Jednocześnie zwrócił uwagę, że zgłoszone podczas prac w komisji przez PiS poprawki nie mają nic wspólnego z projektem, co - jak mówił - tworzy chaos prawny.

Wiceminister finansów Jan Sarnowski tłumaczył, że całość informacji o zawartości pakietu e-commerce Polska dostała dopiero pod koniec 2019 r. Poinformował, że dzięki współpracy z Krajową Administracją Skarbową elektroniczny system rejestracji i zgłoszeń jest gotowy, a zgłaszanie się do systemu jest otwarte od 1 kwietnia.

Przypomniał, że w lipcu rok temu został obniżony VAT m.in. na owoce, pieluszki, pieczywo. Odnosząc się do warunków dokumentacyjnych sprzedaży, powiedział, że katalog wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość będzie taki sam, jak teraz dla sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.

Proponowane w projekcie noweli zmiany mają prowadzić do pełniejszego odwzorowania zasady opodatkowania towarów lub usług w miejscu ich konsumpcji. Oznacza to, że przychody z VAT będą zasilać budżet państwa ostatecznego odbiorcy danego towaru lub usługi. Planowane jest zmniejszenie obciążeń i kosztów związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych poprzez uproszczenie i modernizację systemu VAT, jeśli chodzi o transgraniczny handel elektroniczny.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2021 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

