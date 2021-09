Sejm: Projekt wprowadzający e-faktury VAT - do komisji

Rządowy projekt zmiany ustawy o VAT, wprowadzający od początku 2022 r. e-faktury został w piątek skierowany do sejmowej komisji finansów publicznych. MF zakłada, że po roku działania systemu w formule dobrowolnej, e-faktury staną się obowiązkowe.

Przedstawiając w Sejmie projekt wiceminister finansów Jan Sarnowski podkreślił, że będzie to całkowita nowość technologiczna, a Polska będzie 4. krajem UE, wdrażającym e-faktury. "To nie tylko dobre narzędzie do uszczelnienia systemu, ale i wielkie ułatwienie dla biznesu" - stwierdził. Skorzystanie z e-faktury przyspieszy okres rozliczenia podatku VAT z 60 na 40 dni.

Przedsiębiorca nie będzie musiał przechowywać faktury, bo będzie w systemie MF, nie zaginie, nie trzeba będzie jej duplikatów, ani nie trzeba będzie czekać na potwierdzenie odbioru - argumentował Sarnowski. Sejmowe kluby i koła opowiedziały się za dalszymi pracami nad projektem w komisji.

Ministerstwo Finansów podało wcześniej, że w ramach projektu wdrażającego e-fakturę będą również zmiany w fakturowaniu, stanowiące część pakietu SLIM VAT 2. Dotyczą one braku obowiązku zamieszczania oznaczenia "Duplikat", gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu lub zaginie. Zniknie także obowiązek umieszczania na fakturze korygującej wyrazów "Faktura korygująca" albo "Korekta", czy wskazywania przyczyny korekty.

W ramach pakietu SLIM VAT 2 resort finansów chce zmienić zasady dokonywania korekt zbiorczych. Będą możliwe do poszczególnych pozycji z faktury. Dopuszczalna będzie przez podatnika za dany okres na rzecz jednego odbiorcy, za pomocą faktury korygującej, zarówno korekta faktur poszczególnych dostaw lub usług, jak i korekta wszystkich dostaw lub usług.

Pojawi się także możliwość wcześniejszego niż obecnie wystawienia faktury. Zmiana pozwoli podatnikom na wystawianie faktur nie wcześniej niż 60. dnia (zamiast obecnych 30 dni) przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, jak i 60. dnia przed otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty - poinformowało MF.

