Sejm: Projekt wyłączający część wydatków z reguły wydatkowej skierowany do prac w komisji

Projekt ustawy, która ma wyłączyć w tym roku z limitu wydatków środki m.in. na obronność i skutki kryzysu energetycznego, został we wtorek skierowany do dalszych prac w komisji finansów. W głosowaniu Sejm nie przychylił się do wniosku opozycji o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

Zgodnie z rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym roku stabilizująca reguła wydatkowa (SRW) nie będzie ograniczała dodatkowych wydatków państwa związanych ze wsparciem podmiotów dotkniętych kryzysem energetycznym lub zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego, wsparciem świadczeniobiorców, w szczególności emerytów i rencistów w związku z inflacją oraz z finansowaniem sił zbrojnych.

Projekt zakłada też, że obligacje ustawowo gwarantowane przez Skarb Państwa nie będą objęte podatkiem bankowym. Ma to obniżyć koszty finansowania emisji obligacji na rzecz programów rządowych utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego lub Polskiemu Funduszowi Rozwoju. Rozwiązanie będzie dotyczyć także wartości aktywów, które wynikają z transakcji odkupu (tzw. transakcji repo).

We wtorkowym głosowaniu Sejm nie przychylił się do wniosku opozycji o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Tym samym projekt został skierowany do prac w komisji finansów publicznych. Zdecydowano też, że komisja ma przedstawić sprawozdanie w terminie umożliwiającym rozpatrzenie projektu na bieżącym posiedzeniu.

Proponowane przepisy dotyczące podatku bankowego mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku, natomiast zmiany w zakresie reguły wydatkowej mają zacząć obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

