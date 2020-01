Sejm: projekt zmian dot. usługi Twój e-PIT - skierowany na głosowanie

Projekt, który odsuwa objęcie usługą Twój e-PIT osób prowadzących działalność gospodarczą, trafi na głosowanie. W czwartek podczas drugiego czytania zmian posłowie nie zgłosili poprawek do projektu. MF zapewnia, że udoskonalona usługa zostanie udostępniona najszybciej jak to możliwe.

Najbliższy blok głosowań w Sejmie zaplanowano na czwartek na godzinę 15.

Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dotyczy on usługi Twój e-PIT, czyli udostępniania przez fiskusa wstępnie wypełnionych deklaracji podatkowych.

Sprawozdanie z prac sejmowej Komisji Finansów Publicznych nad projektem przedstawił w czwartek w Sejmie Jerzy Małecki (PiS). Wyjaśnił, że komisja na środowym posiedzeniu jednogłośnie poparła zmiany.

Występujący w imieniu PiS Piotr Uściński gratulował Ministerstwu Finansów sprawnego przeprowadzenia pierwszego etapu wprowadzania usługi Twój e-PIT. Zaznaczył, że w rozliczeniach za 2018 r. skorzystało z niej 7 milionów Polaków, co - według posła - świadczy o tym, iż stała się ona powszechna i dostępna.

"Ten drugi etap oczywiście wchodzi w życie. Natomiast nieco zmienia się zakres tej usługi udostępnienia wstępnie wypełnianych zeznań podatkowych, ze względu na to, że istnieje ryzyko niedopełniania terminów oraz powstania pewnej ilości błędów" - mówił poseł. Ocenił, że propozycja nowelizacji ustawy jest więc rozsądna, a PiS rekomenduje jej uchwalenie.

Reprezentujący KO Jarosław Urbaniak zwrócił uwagę na stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu do projektu, zgodnie z którym projektowane rozwiązania zmieniają zakres usługi. Poseł stwierdził, że owa "zmiana zakresu usługi" to nic innego, jak wydłużenie terminu wejścia jej w życie. "Ta cała ustawa tylko i wyłącznie temu służy" - stwierdził Urbaniak. "W związku z tym, że tak naprawdę ten projekt nie zmienia nic poza tym, że dobre dla podatników rozwiązania odkłada w czasie, PO nie będzie popierała tego projektu" - zapowiedział poseł.

"To jest jakaś kompletna awaria, że mamy system, którego nie możemy dać mikroprzedsiębiorcom (...)" - mówiła w imieniu Lewicy Hanna Gill-Piątek. Jej zdaniem wszyscy posłowie powinni głosować za odrzuceniem tego projektu; przeciw będzie głosować Lewica.

Zdaniem Czesława Siekierskiego z KP PSL-Kukiz'15, w obecnej sytuacji nie ma wyjścia - trzeba zaakceptować przesunięcie terminu wejścia w życie usługi w niektórych zakresach. "Po prostu rzeczywistość jest taka, że administracja nie jest przygotowana do jej wprowadzenia" - powiedział. Według niego trzeba jednak zrobić wszystko, aby jak najszybciej zakres usług dla podatników został poszerzony, spełniając wszystkie potrzebne wymogi. Siekierski postulował też przygotowanie przez MF całościowego podejścia upraszczającego system podatkowy w Polsce.

Wiceminister finansów Jan Sarnowski informował, że usługa udostępniania wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych jest cały czas udoskonalana. "Część usług dedykowana przedsiębiorcom będzie dostępna w ramach projektu e-Urząd Skarbowy, nad którym obecnie pracuje Ministerstwo Finansów. Udoskonalona usługa zostanie udostępniona najszybciej jak to możliwe" - mówił.

Dodał, że jest to o tyle istotne, iż z danych wynika, że elektronicznie rozlicza się coraz więcej podatników - zarówno przez Twój e-PIT, jak i system e-Deklaracje. W rozliczeniach za 2018 r. z pierwszego rozwiązania skorzystało ok. 7 mln podatników PIT, a z drugiego - 13 mln. To oznacza, że około 20 mln osób rozliczyło się w zeszłym roku w formie innej niż papierowa.

W środę w Sejmie Sarnowski tłumaczył, że wprowadzenie usługi Twój e-PIT - udostępniania podatnikom przez KAS wstępnie wypełnionych deklaracji podatkowych za pośrednictwem portalu podatkowego - zostało rozłożone na dwa etapy. Na początku 2019 r. udostępniono ją osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, składającym zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatnikom uzyskującym przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji), składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38.

Drugi etap realizacji usługi zaplanowano na 15 lutego 2020 r. Przyjęto m.in., że wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe będzie udostępnione dla osób prowadzących działalność gospodarczą i działy specjalne produkcji rolnej. Rząd zaproponował jednak modyfikację tego planu, co - jak wyjaśniał wiceminister - wiąże się z koniecznością dostosowania do zmian podatkowych wprowadzonych w trakcie 2019 r., m.in. ulgi dla młodych i nowej skali podatkowej.

Zgodnie z projektem od lutego 2020 r. w udostępnionych podatnikom deklaracjach wskazywana będzie kwota ulgi na dzieci. Usługa obejmie też zeznania PIT-28 i PIT-36, składane przez podatników nieprowadzących działalności gospodarczej. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą będą musieli poczekać.

Sarnowski zapewniał, że zmiana nie oznacza odstąpienia od udostępniania przedsiębiorcom wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych, nie wiąże się też z żadnymi dodatkowymi obowiązkami dla przedsiębiorców czy osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, nie pogarsza także sytuacji tych podatników. Będą oni rozliczać się za 2019 rok tak jak dotychczas, czyli składając zeznania w formie papierowej lub elektronicznej, czyli przez system e-deklaracje.