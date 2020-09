Sejm: projekt zmieniający przepisy kolejowe z poprawkami

Sejm skierował do Komisji Sejmowej Infrastruktury rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym. Dwie poprawki doprecyzowujące wniósł klub Konfederacja Wolność i Niepodległość.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, którego celem jest implementacja przepisów do wymogów prawa europejskiego. Podczas drugiego czytania wszystkie kluby poparły projekt, jednak Konfederacja Wolność i Niepodległość zgłosiła na piśmie dwie poprawki doprecyzowujące. Jedna z nich dotyczy wejścia w życie przepisów (14 dni od ogłoszenia), druga - maksymalnego terminu wyznaczania przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego tzw. podmiotu do wykonywania zadań jednostki wyznaczonej (nie później niż do 1 stycznia 2022 roku). Sejm skierował projekt do Komisji Infrastruktury w celu sporządzenia sprawozdania.

Projekt - jak podkreślił poseł sprawozdawca z PiS Piotr Król - ma umożliwić wdrożenia tzw. filara technicznego IV Pakietu Kolejowego oraz "zapewnić ciągłość działania jednostek notyfikowanych, które uczestniczą w procedurze dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych i elementów infrastruktury kolejowej".

Projekt m.in. zobowiązuje prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do poboru opłat za wydanie autoryzacji bezpieczeństwa, jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, świadectwa bezpieczeństwa, certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego, oraz certyfikatu w zakresie funkcji utrzymania.

Kolejna istotna zmiana dotyczy wydawania przez prezesa UTK zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji urządzeń przytorowych, zezwoleń na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu i tymczasowych zezwoleń na użytkowanie pojazdu kolejowego do celów testów na sieci.