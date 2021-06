Sejm: Projekt zwalniający z podatku wszystkie grunty lotnisk trafi do komisji

Poselski projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wskazujący na zwolnienie z podatku od nieruchomości wszystkich gruntów, budynków i budowli na lotniskach użytku publicznego został w czwartek skierowany do dalszych prac w komisjach finansów oraz samorządu terytorialnego.

Posłowie w czwartkowym głosowaniu nie poprali wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, decydując jednocześnie, by skierować go do prac w sejmowych komisjach finansów oraz samorządu terytorialnego.

Celem projektu jest jednoznaczne wskazanie, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają wszystkie grunty budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego w tym również te grunty, które nie są zajęte przez budynki i budowle na tym obszarze.

"Ostatnio pojawiają się interpretacje, że zwolnieniu z podatku podlegają tylko budynki i budowle i grunty zajęte pod te budynki i lotniska na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. Oznaczałoby to, że podatkiem byłyby objęte pozostałe grunty na obszarze części lotniczych lotnisk" - mówił poseł wnioskodawca Zbigniew Dolata (PiS).

Dodał, że objęcie podatkiem pozostałych gruntów byłoby zabójcze dla aeroklubów.

"Niekorzystna dla świata lotniczego interpretacja przepisów jest możliwa dlatego, że zapis w art. 7 ust. 1 pkt 3 jest niejednoznaczny, dlatego też proponujemy jego nowe brzmienie" - dodał Dolata.

Wyjaśnił, że według poselskiej propozycji nowy zapis będzie jednoznacznie zwalniał z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego.

Posłanka Zofia Czernow (KO) powiedziała, że w ciągu dalszych prac nad ustawą w komisji klub Koalicji Obywatelskiej przedstawi propozycje poprawek, które pozwolą doprecyzować przepisy o podatku od nieruchomości zarówno od lotnisk jak również od terenów kolejowych.

Z kolei Tomasz Trela z Lewicy stwierdził, że klub podejmie decyzję co do projektu zmian po przedstawieniu przez wnioskodawców skutków finansowych nowych regulacji.

