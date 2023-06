Sejm: projekt zwiększający dofinansowanie do linii autobusowych wraca do komisji

W związku ze złożeniem poprawek do nowelizacji ustawy zwiększającej kwotę dofinansowania do linii autobusowych z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) projekt skierowano ponownie do komisji.

Podczas drugiego czytania projektu nowelizacji o publicznym transporcie zbiorowym wniesiono poprawki dotyczące m.in zwiększenia dotacji do Funduszu, zwiększenia opłaty dla organizatorów transportu (tzw. wozokilometra) z 3 do 6 zł, czy priorytetów w przyznawaniu dotacji dla związków powiatowo - gminnych. W związku ze złożeniem poprawek projekt nowelizacji ustawy zwiększającej do 1 mld zł roczną kwotę dofinansowania do linii autobusowych z dofinansowaniem z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) skierowano ponownie do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Podczas sejmowej dyskusji wiceminister infrastruktury Rafał Weber wskazał, że przez lata funkcjonowania Funduszu, środków na dopłaty nie brakowało i obecnie też są wystarczające kwoty, by zaspokoić potrzeby chętnych samorządów. "Jeżeli zapotrzebowanie samorządów będzie większe, wtedy będziemy tę pulę zwiększać" - powiedział.

Wcześniej informował PAP, że w tym roku pula została wyczerpana do poziomu 770 mln zł, tak więc do dyspozycji wojewodów zostało jeszcze ok. 30 mln zł.

Jak wynika z danych resortu infrastruktury, zainteresowanie samorządów uruchamianiem połączeń z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych rośnie z roku na rok. O ile w 2019 r. zostało dofinansowanych 1228 linii komunikacyjnych kwotą 10 mln zł, w 2020 r. przewozy z dofinansowaniem wykonywane były na 2834 liniach, które zostały dofinansowane 139 mln zł. W 2021 r. dopłatą objęto w skali kraju 4371 linii, a kwota dopłaty przekazana organizatorom wynosiła 358 mln zł. W 2022 r. dopłatą objęto 5705 linii komunikacyjnych, a wnioskowana przez organizatorów kwota dopłaty z FRPA to ponad 631 mln zł.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw, który w środę przyjął rząd, zakłada też wprowadzenie możliwości zawierania przez wojewodę z organizatorem przewozów, zarówno rocznych, jak i wieloletnich umów o dopłatę. Umowa ta będzie zawierana na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Obecnie umowy z dofinansowaniem z FRPA o charakterze użyteczności publicznej zawierane są co roku.

Ponadto od 2024 r. zostanie utrzymany na stałe obecny poziom dopłaty z Funduszu dla organizatorów publicznego transportu w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 1 wozokilometra przewozu.

Projekt zakłada też utrzymanie możliwości ubiegania się o dopłatę z budżetu państwa, jeśli chodzi o stosowanie ulg ustawowych za przejazd przez przewoźników, którzy nie są operatorami publicznego transportu zbiorowego.

W projekcie założono, że w czasie stanu wyjątkowego, stanu wojennego, stanu klęski żywiołowej oraz stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii - w celu usuwania ich skutków - zarządca infrastruktury kolejowej będzie mógł nie pobierać części opłaty podstawowej, związanej z rodzajem wykonywanych przewozów oraz opłaty rezerwacyjnej za niewykorzystanie przydzielonej zdolności przepustowej lub będzie mógł pobierać opłatę podstawową obniżoną o nie więcej niż 50 proc. wysokości.

Za utracone przychody zarządca infrastruktury kolejowej otrzyma finansowanie z budżetu państwa. Dzięki temu zarządca infrastruktury będzie mógł obniżać opłaty za dostęp do linii kolejowych, a także dostać stosowną za to rekompensatę.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl