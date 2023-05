Sejm: Projektu dot. zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego skierowany do komisji

Projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego trafi ponownie do sejmowych komisji rolnictwa i finansów, po tym jak klub Koalicji Obywatelskiej złożył we wtorek projekt poprawkę podnoszącą limit zużycia oleju napędowego na hektar do 126 litrów ze 110.

"Chcieliśmy wnieść jedną poprawkę która warunkuje system zwrotu za akcyzę, jako kompensatę dla tej drożyzny, w postaci 126 litrów a nie 110. To jest poprawka, która wpłynie na zwiększenie kwot w przeliczeniu na poszczególnych producentów koni, owiec, czy innych zwierząt" - powiedział zgłaszający poprawkę poseł Piotr Borys (KO).

Wcześniej we wtorek sejmowe komisje finansów publicznych oraz rolnictwa i rozwoju wsi zaproponowały wprowadzenie poprawek o charakterze doprecyzowującym i usuwającym wątpliwości interpretacyjne.

Projekt nowelizacji przewiduje m.in. objęcie zwrotami producentów świń, owiec, kóz i koni, oraz możliwość podniesienia zwrotu do 2 zł za litr.

Proponowany projekt wprowadza limit zużywanego oleju napędowego dla producentów świń, owiec, kóz i koni. Dotyczyć to będzie tych producentów, którym równocześnie przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji na powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych.

Zgodnie z projektem dla producentów świń limit kwoty zwrotu podatku wylicza się jako czterokrotność stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego, wynoszącej w 2023 r. 1,20 zł oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W przypadku producentów owiec, kóz i koni limit kwoty zwrotu to 40-krotność stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego w 2023 r. - 1,20 zł oraz średniej rocznej liczby tzw. dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kóz lub koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Dodatkowo projekt przewiduje, że dla wniosków o zwrot akcyzy, złożonych od 1 do 31 sierpnia, stawka zwrotu podatku wynosi 1,46 zł, natomiast producenci rolni mają otrzymać jeszcze dodatkową pomoc w wysokości 0,54 zł za olej napędowy kupiony między 1 lutego a 31 lipca 2023 r. w przypadku złożenia wniosku o zwrot między 1 a 31 sierpnia. W projekcie zastrzega się, że ta dodatkowa pomoc wymaga jeszcze zgody Komisji Europejskiej.

Jak zapowiedział we wtorek w Sejmie wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, rolnicy dla wniosków złożonych w sierpniu otrzymają wsparcie za drugie półrocze.

Rozwiązania przewidziane w projekcie mają w latach 2023-2032 kosztować budżet 1,11 mld zł, w tym w 2023 r. - 616 mln zł.

