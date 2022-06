Sejm przeciw odrzuceniu noweli dot. przeniesienia CPK do działu rozwój regionalny

Sejm nie poparł w czwartek uchwały Senatu w sprawie odrzucenia noweli ustawy o działach administracji rządowej, która przewiduje włączenie do działu rozwój regionalny spraw związanych z przygotowaniem i realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz inwestycji towarzyszących.

Sejm odrzuca uchwałę Senatu odrzucającą ustawę bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej ustawowej liczby posłów. Za odrzuceniem uchwały Senatu głosowało 232 posłów; przeciw było 217; nikt się nie wstrzymał. Większość bezwzględna wyniosła 225 posłów.

Senat na początku czerwca odrzucił nowelę ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa przewiduje włączenie do działu rozwój regionalny spraw związanych z przygotowaniem i realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz inwestycji towarzyszących. Oznacza to przeniesienie zadań związanych z budową CPK z zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw transportu do zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Nowela zakłada ponadto przyznanie bezpośrednio pełnomocnikowi rządu ds. CPK kompetencji pozostających dotychczas we właściwości ministra transportu, m.in. w zakresie sprawowania nadzoru nad Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze".

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

Ustawa teraz trafi do podpisu prezydenta.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl