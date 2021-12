Sejm przyjął część poprawek senackich do ustawy okołobudżetowej na 2022 r.

Sejm przyjął w piątek część senackich poprawek do ustawy okołobudżetowej na 2022 r.; to poprawki redakcyjne, ujednolicające regulacje oraz doprecyzowujące przepisy.

W czwartek Senat głosował nad poprawkami do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022. Senatorowie opowiedzieli się za wprowadzeniem poprawek do przepisów uchwalonych przez Sejm.

Sejm zgodził się na przyjęcie poprawek redakcyjnych, wniosków, które mają ujednolicić regulacje oraz doprecyzować przepisy. Inne poprawki, na których przyjęcie zgodził się Sejm, zmierzają - jak wynika z uzasadnienia Senatu - do zapewnienia spójności wewnętrznej ustawy okołobudżetowej oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, jeśli chodzi o sposób zapisywania określonych w nich kwot.

Posłowie odrzucili poprawkę wykreślającą z ustawy okołobudżetowej przepisy, które m.in. pozwalają wykorzystać środki z Funduszu Szerokopasmowego lub z Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców na finansowanie zadań związanych z informatyzacją państwa. Inna odrzucona poprawka blokuje możliwość przesuwania środków w ramach budżetów kancelarii prezydenta oraz kancelarii premiera, a także w ramach budżetu MON. Nie przyjęto też poprawki, która w roku 2022 likwiduje obowiązek ustalania wydatków na budowę, remonty czy utrzymanie dróg w kwocie nie niższej niż 18 proc. planowanych na danych rok wpływów z akcyzy od paliw.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 jest bezpośrednio związana z realizacją przyszłorocznej ustawy okołobudżetowej. Ustala ona m.in. odpisy na fundusze socjalne w oparciu o wartości z roku 2019, a więc odmraża podstawy do naliczania tych funduszy w stosunku do regulacji z 2021 o jeden rok. Przewiduje też przekazanie w 2022 r. skarbowych papierów wartościowych o wartości 500 mln zł na szkolnictwo wyższe i naukę oraz obligacji o wartości 1 mld zł na rzecz Agencji Badań Medycznych i Narodowego Funduszu Zdrowia. W ustawie proponuje się też ustalenie w 2022 r. wysokości wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i innych pracowników w odniesieniu do ogłoszonego przez GUS przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r.

Ustawa czeka na podpis prezydenta.

