Sejm przyjął nowelizację ułatwiającą składanie dokumentów do rejestru sądowego

Sejm przyjął w czwartek nowelizację mającą ułatwić składanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego, zwiększyć dostępność do danych z rejestru na unijnym portalu i wymianę między rejestrami państw UE.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Za nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym głosowało 428 posłów, nikt nie był przeciw, 11 osób wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Przygotowana przez resort sprawiedliwości nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do regulacji europejskich - dyrektywy PE i Rady UE z czerwca 2019 r. odnoszącej się do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek.

"Zmiana stanowi etap wdrożenia unijnego pakietu prawa spółek. Szybciej, łatwiej, bardziej przejrzyście. Zmiana ta przysłuży się do redukcji obciążeń i kosztów przedsiębiorców, przysłuży się obrotowi gospodarczemu" - mówił we wrześniu wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Według niego po wejściu w życie nowych przepisów wymiana danych między unijnymi rejestrami będzie odbywała się automatycznie i bezpłatnie przez "system integracji rejestrów".

Rząd przyjął te propozycje w końcu lipca br. Jak wówczas wskazywano zmiany "spowodują, że w polskich warunkach będzie można łatwiej zarejestrować spółki, a dane będą łatwiej dostępne dla innych krajów członkowskich, również polskie firmy będą w łatwiejszy sposób mogły pokazywać swoją wiarygodność poprzez udostępnianie danych w innych językach w Krajowym Rejestrze Sądowym".

Nowelizacja zakłada m.in. ułatwienia dla przedsiębiorców zagranicznych w zakresie rejestracji, składania dokumentów do rejestru poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej w języku polskim oraz innym języku zrozumiałym dla jak największej liczby użytkowników obcojęzycznych wzorców umów oraz informacji o zasadach rejestracji spółek, zasadach reprezentacji oraz zasadach powoływania się na informacje w rejestrze.

Zgodnie nowelą uzupełnieniu ma ulec także zakres danych udostępnianych za pośrednictwem rejestrów m.in. o niepowtarzalny identyfikator europejski i oznaczenie państwa UE, w którym zarejestrowano oddział spółki.

Ponadto rozszerzona ma zostać wymiana pomiędzy rejestrami za pośrednictwem systemu integracji rejestrów. Ma to dotyczyć informacji o zmianach podstawowych danych dotyczących przedsiębiorcy zagranicznego oraz o rejestracji lub wykreśleniu oddziału firmy. "Rozwiązanie to ma na celu zwolnienie przedsiębiorców z obowiązku składania do Krajowego Rejestru Sądowego wniosków w zakresie danych objętych tą wymianą" - zaznaczono.

Sejm przyjął też sześć poprawek zgłoszonych w II czytaniu przez PiS i inspirowanych przez sejmowe biuro legislacyjne do tej nowelizacji. Jedna z nich przesunęła termin wejścia w życie tych przepisów z 1 grudnia na 15 grudnia br.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl