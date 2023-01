Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli ustawy o bezpieczeństwie morskim

Sejm przyjął w piątek poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma m.in. umożliwić budowę portu do obsługi morskich farm wiatrowych.

Sejm przyjął m.in. poprawki, które związane są z prawem pierwokupu. Zmierzają one do przyznania Skarbowi Państwa prawa pierwokupu udziałów albo akcji w spółce handlowej, która dysponuje prawami do nieruchomości położonej w granicach portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw ma poprawić bezpieczeństwo żeglugi, zwiększyć efektywność działań administracji morskiej oraz usprawnić funkcjonowanie systemu ochrony żeglugi i portów. Chodzi także o umożliwienie budowy portu do obsługi morskich farm wiatrowych.

Według projektodawców najważniejsze rozwiązania przewidziane w projekcie to: doprecyzowanie zadań i zakresu odpowiedzialności naczelnego i terenowych organów administracji morskiej, wprowadzenie obowiązkowych audytów i inspekcji doraźnych po zatrzymaniu statku w obcym porcie ze względu na uchybienia dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz standardów życia i pracy marynarzy, wprowadzenie obowiązkowego audytu w stosunku do armatora po zatrzymaniu jego dwóch statków w okresie 24 miesięcy.

Zgodnie z ustawą Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) zostanie upoważniona do zakupu wyposażenia o przeznaczeniu wojskowym (np. noktowizorów czy lornetek), produkowanego przez rodzimych przedsiębiorców, w które wyposażone zostały m.in. formacje wojskowe realizujące zadania poszukiwawcze i ratownicze na morzu.

Projektodawcy zwrócili ponadto uwagę, że zmiana umożliwi dyrektorom urzędów morskich wydawanie zarządzenia w celu umożliwienia testów statków autonomicznych, nieposiadających załogi (tzw. MASS) oraz określenia zasad przeprowadzania takich testów.

