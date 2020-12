Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy ws. organizacji hodowli zwierząt

Sejm przyjął w czwartek wszystkie poprawki Senatu do ustawy dotyczącej organizacji hodowli zwierząt. Nowe przepisy regulują hodowlę, ocenę genetyczną, a także nadzór nad rozrodem zwierząt gospodarskich.

Wszystkie zgłoszone przez Senat poprawki - 10 - miały głównie charakter legislacyjny i porządkowy. Jedna z nich rozszerza obowiązki informacyjne dla podmiotów prowadzących księgi hodowlane. Wcześniej poprawki pozytywnie zaopiniowała sejmowa komisja rolnictwa.

Nowe przepisy zastąpią obecnie obowiązującą ustawę z 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. W sposób kompleksowy regulują sprawy hodowli i rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich. Jednocześnie wdrażają unijne przepisy w tej sprawie.

Do zwierząt gospodarskich, o których mowa w przepisach unijnych, tj. do bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych, ustawa dodaje inne zwierzęta gospodarskie, których hodowla też będzie regulowana: jeleniowate, drób, zwierzęta futerkowe, alpaki, jedwabnika morwowego i pszczołę miodną.

Ustawa zakłada, że hodowca zwierząt, będący mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, może otrzymać pośrednio pomoc świadczoną w naturze, w formie subsydiowanych usług, polegających na: prowadzeniu ksiąg hodowlanych (pomoc o stawce do 100 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą) i prowadzeniu oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich (pomoc o stawce do 70 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą).

Według nowych przepisów, wysokość pobieranych opłat ma być ustalana samodzielnie przez uprawnione podmioty na podstawie wysokości poniesionych kosztów związanych z dokonanym wpisem, wystawieniem zaświadczenia lub świadectwa zootechnicznego.

Ustawa reguluje, iż minister rolnictwa będzie zatwierdzał lub odmawiał zatwierdzenia programu hodowlanego złożonego przez związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane lub zmiany tego programu.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Teraz zostanie ona przekazana do podpisu prezydenta