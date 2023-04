Sejm przyjął uchwałę w sprawie obrony polskich lasów

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich działań zarówno Komisji Europejskiej, jak i Parlamentu Europejskiego prowadzących do odebrania Polsce wyłącznego prawa do decydowania o lasach - brzmi przyjęta przez Sejm w piątek uchwała w sprawie obrony polskich lasów.

Za przyjęciem uchwały głosowało 272 posłów, 160 było przeciw, a 15 wstrzymało się od głosu.

W uchwale wezwano Radę Ministrów do podejmowania stosownych działań, aby "Rzeczpospolita Polska zachowała wyłączne prawo do decydowania o lasach". Podkreślono też, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, iż leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w wyłącznej gestii poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Uchwała wskazuje, że lasy w Polsce stanowią obecnie blisko 30 proc. powierzchni kraju, są dziedzictwem przyrodniczym naszego narodu, a pełniąc funkcje ochronne, społeczne i gospodarcze stanowią istotny element życia obecnych i kolejnych pokoleń Polaków, stąd winny pozostać pod wyłącznym nadzorem państwa polskiego.

"Sejm RP dziękując polskim leśnikom wyraża przekonanie, że funkcjonująca w naszym kraju wielofunkcyjna, zrównoważona gospodarka leśna w połączeniu z budownictwem drewnianym i wytwarzaniem innych produktów z drewna, to droga do zachowania i wzbogacania różnorodności biologicznej i korzystnego oddziaływania na klimat przy równoczesnym istotnym wpływie na rozwój gospodarczy Rzeczpospolitej Polskiej" - podkreślono w uchwale.

Wskazano, że na mocy dotychczasowych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, UE nie prowadzi wspólnej polityki leśnej, a leśnictwo pozostaje w kompetencjach krajowych.

"Od kilku lat legislacja unijna narusza jednak tę zasadę, oddziaływując na leśnictwo poprzez akty prawne wydawane na różnych poziomach. Z kolei Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący zmian w Traktacie Europejskim, odnośnie przeniesienia leśnictwa z kompetencji krajów członkowskich do kompetencji wspólnych Unii Europejskiej" - głosi uchwała.Jak wskazano w dokumencie, "konsekwencje takich działań mogą mieć negatywny wpływ na polskie lasy, ich dostępność dla obywateli polskich oraz konkurencyjność polskiego przemysłu drzewnego".

"Sejm RP wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich działań zarówno Komisji Europejskiej, jak i Parlamentu Europejskiego prowadzących do odebrania wyłącznego prawa do decydowania o polskich lasach" - napisano w uchwale.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje o zaprzestanie bezpodstawnych ataków na polskich leśników, prowadzących do podważania ich wiedzy i doświadczenia, a w konsekwencji mających doprowadzić do zmiany sposobu gospodarowania lasami w naszym kraju" - wskazano. "Sejm RP wzywa Radę Ministrów do podejmowania stosownych działań celem zachowania przez Rzeczpospolitą Polską wyłącznego prawa do decydowania o polskich lasach" - głosi uchwała.

Sprzeciw polityków partii rządzącej jak i leśników wzbudziła propozycja ws. przeniesienia leśnictwa z kompetencji krajowych do wspólnych UE. W styczniu br. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego wydała pozytywną opinię ws. zmiany traktatów, która przeniosłaby leśnictwo z kompetencji krajowych do tzw. kompetencji dzielonych między UE a państwa członkowskie. Do zmiany traktatów konieczna jest jednomyślna zgoda wszystkich państw Wspólnoty.

