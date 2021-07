Sejm: Rosati: w ostatnich dwóch latach NBP skupił się na wspieraniu polityki rządu

W ostatnich dwóch latach NBP skupił się na wspieraniu polityki rządu kosztem wzrostu inflacji i osłabienia złotego - powiedział w czwartek w Sejmie poseł Dariusz Rosati (KO). Henryk Kowalczyk z PiS przekonywał, że w średnim okresie inflacja zmieści się w widełkach celu inflacyjnego.

Rosati podczas sejmowej debaty nad sprawozdaniem z działalności NBP w 2020 r. przypomniał, że "art. 227 Konstytucji RP stanowi, iż NBP odpowiada za wartość polskiego pieniądza i utrzymanie stabilnego poziomu cen".

Jego zdaniem realizacja tych zadań wygląda "całkiem inaczej niż ta przedstawiona przez (Prezesa NBP - PAP) Glapińskiego".

"Po pierwsze, w ostatnich 2 latach poziom cen wzrósł o 8,2 proc. W 22 przypadkach na 24 miesięczne obserwacje inflacja utrzymywała się powyżej celu inflacyjnego. Tylko w ostatnim kwartale ceny rosły w tempie 4,5 proc. r/r" - mówił Rosati. Jego zdaniem "to nie są krótkookresowe odchylenia, tylko systematyczne przekraczanie celu".

W ocenie przedstawiciela KO "przez dwa lata NBP nie wykonywał zadania utrzymania celu inflacyjnego".

Rosati stwierdził również, że w okresie ostatnich 24 miesięcy polski złoty osłabił się w stosunku do głównych walut. "Wobec dolara amerykańskiego o 3 proc., euro - 8 proc., franka szwajcarskiego - o 10,5 proc., wobec funta brytyjskiego o ponad 12 proc." - wyliczał poseł KO. Jego zdaniem "NBP nie realizował więc konstytucyjnego obowiązku dbania o stabilność polskiego pieniądza", a ubiegłoroczne interwencje walutowe NBP doprowadziły do osłabienia kursu złotego, "co jest sprzeczne z celem i konstytucyjnym obowiązkiem NBP".

Według Rosatiego wskutek tych działań "siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia spadła o ok. 250 zł, a przeciętnej emerytury o ponad 100 zł". Jego zdaniem w ciągu ub. roku dochody Polaków zostały uszczuplone o ponad 45 mld zł, a najwięcej straciły najmniej zamożne grupy.

Rosati zwrócił również uwagę, że w okresie ostatnich 18 m-cy "o prawie 50 proc. wzrosła podaż gotówki i pieniądza rezerwowego". Według niego to "najwyższy przyrost od 20 lat".

W opinii posła KO "NBP nie bierze pod uwagę szeregu ryzyk związanych z utrwaleniem się tych tendencji na rynku i utrwaleniem czynników popytowych".

"Wzrost wynagrodzeń o 10 proc. w skali roku - jak można nie traktować tego jako efektu polityki pieniężnej?" - pytał Rosati. "Rośnie też produkcja przemysłowa o 10 proc. rocznie. To nas powinno cieszyć, ale to tworzy określone presje na koszty, a kiedy brak siły roboczej, będziemy mieli do czynienia z przenoszeniem się wzrostu kosztów na ceny" - stwierdził.

W jego opinii "w ostatnich dwóch latach NBP skupił się na wspieraniu polityki rządu kosztem wzrostu inflacji i osłabienia złotego".

Jak podsumował "to moim zdaniem ewidentne naruszenie konstytucyjnych i ustawowych obowiązków stojących przed bankiem centralnym. Klub KO będzie przeciwny przyjęciu informacji prezesa Glapińskiego" - powiedział Rosati.

Przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych poseł Henryk Kowalczyk (PiS) odpowiadając Rosatiemu zwrócił się do całego klubu KO: "wy byście chcieli, żeby na klamce pracodawców wisieli pracownicy pracujący za miskę ryżu".

Jak zapewnił, "my takiej polityki nie chcemy".

Zdaniem Kowalczyka "skuteczna pomoc finansowa podczas pandemii spowodowała, że wyszliśmy z kryzysu suchą nogą i to was boli" - powiedział, zwracając się do opozycji. "Inflacja faktycznie jest większa niż cel inflacyjny" - powiedział. "Średniookresowo jestem przekonany, że zmieści się w widełkach celu inflacyjnego" - dodał poseł PiS.

W czwartek w Sejmie odbywa się debata dotycząca sprawozdań z: wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium; przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów "Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2020 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego"; działalności Narodowego Banku Polskiego w 2020 roku.

