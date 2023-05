Sejm: Rozpatrzono projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpatrzyła we wtorek rządowy projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027.

Sejmowa komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przyjęła we wtorek sprawozdanie o projekcie ustawy dotyczącym wspierania zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027.

Podczas pierwszego czytania poprawki - o charakterze legislacyjno-technicznym - wniosło biuro legislacyjne, a o charakterze doprecyzującym poseł Artur Szałabawka (PiS). Projekt ustawy ma na celu realizację w Polsce programu "Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027".

"Jest to ustawa wdrażająca program europejski, program dla rozwoju rybactwa w kwocie 732 mln euro, z czego 512 mln euro to wkład z Unii Europejskiej, a 220 mln euro to wkład budżetu państwa" - powiedział we wtorek wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Ciecióra.

Jak przekazał ustawa jest oparta na pięciu priorytetach, z czego pierwsze dwa dotyczą środowiska rybaków, hodowców ryb oraz ich przetwórców, pozostałe dot. działań "dookoła rybactwa i akwakultury", czyli tzw. programy "miękkie" na rozwój m.in. społeczności rybackich i badania naukowe.

Jak przekazał wiceminister MRiRW, ustawa na nowy okres programowania uwzględnia rozwiązania, które już znajdują się w ustawie obecnie obowiązującej. "Jest to ustawa, która jest bardzo podobna względem ustawy wdrażającej program z poprzedniej perspektywy" - powiedział Ciecióra.

"Zmieniła się jedna rzecz związana z obsługą rybackich, lokalnych grup działania. Tutaj ujednolicamy przepisy i instytucja zarządzająca będzie minister ds. rybołówstwa, a instytucją pośredniczącą ARiMR" - przekazał Ciecióra.

"Dotychczas ta instytucja zarządzająca była u marszałków poszczególnych województw. Pojedliśmy taka inicjatywę, aby ujednolicić ten system i całość wszystkich programów, wszystkich priorytetów przekazać do ministra właściwego ds. rybołówstwa jako do instytucji zarządzającej. Dzięki temu oszczędzamy pieniądze na administrację, obsługę techniczną" - doprecyzował.

Jak dodał "są to duże oszczędności, dzięki którym mogliśmy więcej pieniędzy przekazać na bezpośrednie wsparcie rybaków, hodowców i przetwórców ryb".

Wiceminister MRiRW przekazał też, że "pewną nowością i standardem w tym programie będzie zastosowanie w szerokim zakresie systemu informatycznego". Wszystkie wnioski, we wszystkich priorytetach, mają być obsługiwane na poziomie e-wniosków, składanych drogą elektroniczną.

Posłem sprawozdawcą projektu ustawy rządowego projektu ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027 został poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka.

