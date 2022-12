Sejm rozpoczął trzecie czytanie projektu budżetu na 2023 r.

Sejm w czwartek rozpoczął głosowania nad projektem ustawy budżetowej na 2023 r. W harmonogramie głosowań zaplanowano w tym punkcje maksymalnie ponad 570 głosowań.

Sejm w czwartek rozpoczął głosowania nad projektem budżetu na 2023 r. Według przedłożenia rządowego w przyszłym roku dochody budżetu państwa wyniosą 604,7 mld zł, a wydatki 672,7 mld zł, co oznacza, że deficyt ma być nie większy niż 68 mld zł.

Podczas prac w Sejmie do projektu zgłoszono kilkaset poprawek. Po pierwszym czytaniu posłowie zgłosili 555 poprawek, po drugim czytaniu zgłoszonych zostało kolejnych 68 propozycji zmian. Zdecydowana większość poprawek została odrzucona przez Komisję Finansów Publicznych i będzie głosowana jako wnioski mniejszości. Łącznie w harmonogramie czwartkowych głosowań zaplanowano maksymalnie 571 głosowań nad projektem ustawy budżetowej.

Wśród poprawek rekomendowanych przez KFP znalazła się propozycja zwiększenia do 2,7 mld zł wartości papierów wartościowych, jakie mają w 2023 r. zostać przekazane jednostkom publicznej radiofonii i telewizji w ramach "rekompensaty z tytułu utraconych w roku 2023 wpływów z opłat abonamentowych".

Inna przyjęta zmiana w części tekstowej dotyczy zmniejszenia kwoty tzw. janosikowego, którą mają wpłacać powiaty o wyższych dochodach, o ok. 280 mln zł, z 1,79 mld zł do 1,508 mld zł. To efekt zapisów w uchwalonej już przez Sejm ustawie okołobudżetowej, które podwyższyły próg dochodów, powyżej którego bogatsze powiaty dokonują wpłat środków na rzecz mniej zamożnych jednostek samorządu, z 110 do 120 proc. średnich dochodów podatkowych na mieszkańca.

Komisja zgodziła się także zwiększyć o blisko 253 mln zł wydatki na wynagrodzenia z przeznaczeniem na dodatkową gratyfikację finansową dla "żołnierzy zajmujących stanowiska służbowe w tzw. jednostkach bojowych". Ten dodatek ma wynieść 450 zł i trafi do żołnierzy - jak powiedział wiceminister - będących w dyżurze bojowym i wykonującym działania operacyjne m.in. na granicy polsko-białoruskiej.

Po przyjęciu projektu ustawy budżetowej przez Sejm plan wydatków i dochodów państwa trafi do Senatu. 12 stycznia 2023 r. Senat ma podjąć uchwałę ws. budżetu, 19 stycznia poprawki Senatu mają być rozpatrzone na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, a podczas posiedzenia Sejmu w dniach 25-26 stycznia zajmie się nimi izba niższa. Według harmonogramu przekazanie ustawy do podpisu prezydenta ma nastąpić do 30 stycznia przyszłego roku.

