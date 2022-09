Sejm: Rozpoczęło się pierwsze czytanie projektu ustawy wydłużającej działanie tarczy antyinflacyjnej

W piątek w Sejmie rozpoczęło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zakłada on m.in. wydłużenie działania tarczy antyinflacyjnej oraz utrzymanie stawek VAT na poziomie 8 i 23 proc.

W piątek w Sejmie rozpoczęło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

W projekcie zawarte zostały zapisy mające na celu wydłużenie działania Tarczy Antyinflacyjnej z 31 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu, oznacza to m.in. utrzymanie czasowego obniżenia stawek VAT dotyczące żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą. Samo tylko utrzymanie obniżonych stawek VAT przez kolejne dwa miesiące spowoduje ubytek dochodów budżetu państwa na poziomie 4,8 mld zł. Projekt ustawy ma także na celu udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych w sposób, który uczyni je bardziej przejrzystymi i jednocześnie zapewni ich większą efektywność.

W projekcie zostały zawarte także zapisy, na mocy których w następnym roku i kolejnych zostaną utrzymane stawki podatku VAT na poziomie 8 proc. (stawka obniżona) oraz 23 proc. (stawka podatkowa). Według obecnie obowiązujących zapisów stawki VAT w przyszłym roku powinny zostać obniżone, ale - jak wskazano w uzasadnieniu do projektu - utrzymanie obecnych stawek "jest niezbędne w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i koniecznością ponoszenia przez budżet państwa zwiększonych wydatków. W uzasadnieniu stwierdzono także, że "jednocześnie podejmowane przez Rząd działania pomocowe jak utrzymanie tarczy antyinflacyjnej do końca roku 2022 pozwoli na skierowanie środków na przeciwdziałanie skutkom inflacji oraz wojny w Ukrainie".

Główną część projektu stanowią zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych. Wśród najważniejszych modyfikacji znalazły się m.in. zmiany przepisów i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023), uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie oraz zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych a także odnoszących się do polskiej spółki holdingowej (PSH).

W projekcie proponowana jest także zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów, złagodzenie przepisów dotyczących rozliczania kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych czy poprawa regulacji dotyczących przepisów o opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT).

Czy Mateusz Morawiecki, jak Donald Tusk, będzie miał zieloną wyspę - zobacz naszą najnowszą "Moc opinii"

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl