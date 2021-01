Sejm: Rzecznik MŚP do 15 lutego przedstawi sprawozdanie z działań wspierających firmy w pandemii

Do 15 lutego Rzecznik MŚP Adam Abramowicz przedstawi w Sejmie sprawozdanie z działań wspierających firmy w pandemii - zdecydowała w czwartek sejmowa Komisja Gospodarki. Jej przewodniczący zapowiedział, że w lutym odbędzie się posiedzenie ws. funkcjonowania państwa w warunkach lockdownu.

Rzecznik MŚP podczas posiedzenia komisji gospodarki, na której informował posłów o działalności Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, podając informacje o swojej działalności na rzecz małych i średnich przedsiębiorców, przypomniał o konstytucji dla biznesu, która weszła w życie w 2018 r. a jedną z jej kluczowych zasad, to klauzula pewności prawa.

Abramowicz zaprezentował w czwartek posłom, przygotowane w konsultacji z przedsiębiorcami propozycje systemowych zmian dla przedsiębiorców (tzw. Dziesiątka Rzecznika MŚP). Jak mówił, "dziesiątka" to postulaty 244 organizacji zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.

Wskazał, że najistotniejsze postulaty "dziesiątki" to reforma ZUS dla przedsiębiorców, płaca minimalna na poziomie połowy średniego wynagrodzenia, zmniejszenie biurokracji czy skrócenie czasu postępowań gospodarczych. Jak tłumaczył, chodzi o wykreślenie z ustawy znanej jako "Mały ZUS Plus" limitu przychodowego nie wyższego niż 120 tys. zł, co umożliwi objęcie "Małym ZUS-em Plus" także tych przedsiębiorców, którzy osiągają większy przychód, ale ze względu na specyfikę swojej działalności (dotyczy to zwłaszcza osób trudniących się handlem, pośrednictwem itp.) nie przekłada się to na uzyskiwany przez nie dochód.

Dodał, że w tym wiąże się likwidacja opłacania obniżonych składek maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności - po to, aby "Mały ZUS Plus stał" się swoistym progiem podatkowym, a nie tylko kolejną czasową ulgą.

Abramowicz przekonywał, że zmiany te pomogą w wyjściu z kryzysu po pandemii. Dodał, że do jego biura wpłynęło kilkaset wniosków od przedsiębiorców i są to głownie sprawy związane z działalnością w epidemii koronawirusa. "Sporo z tych wniosków dotyczy relacji firma- firma, ale to nie jest kompetencja Rzecznika MŚP" - wskazał. Jak wyjaśnił, Rzecznik może reagować tylko w relacji firma administracja państwowa.

Zgodnie z wnioskiem komisji, Rzecznik MŚP do 15 lutego przedstawi szczegółowe sprawozdanie z działań wspierających firmy w pandemii.

Zgodnie z zapowiedzią przewodniczącego sejmowej Komisji Gospodarki Krzysztofa Tchórzewskiego, w lutym odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji, które poświęcone zostanie funkcjonowaniu państwa w warunkach lockdawnu.

Ideą powołania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP) było "stworzenie gwarancji wdrożenia zasad Konstytucji Biznesu". Według resortu rozwoju, Rzecznik MŚP "ma stać na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, a także czuwać nad poszanowaniem zasady wolności działalności gospodarczej, bezstronności i równego traktowania oraz zasady uczciwej konkurencji". Do jego zadań należy m.in. opiniowanie aktów prawnych ważnych dla przedsiębiorców, a także podejmowanie interwencji w indywidualnych sprawach. Został powołany w przez premiera pod koniec czerwca 2018 r.