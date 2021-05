Sejm: Sejm uchwalił w czwartek ustawę wdrażającą pakiet VAT e-commerce

Sejm uchwalił w czwartek nowelę ustawy o VAT wdrażającą unijny pakiet VAT e-commerce, którego celem jest uszczelnienie VAT-u w zakresie handlu internetowego. Przy tej okazji wprowadzono ulgę związaną z wydatkami na wyposażenie pojazdów w urządzenia do poboru opłat w systemie e-TOLL.

Za uchwaleniem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw głosowało 335 posłów, 7 było przeciw, a 9 wstrzymało się od głosu.

Sejm odrzucił w czwartek poprawkę Mirosława Suchonia (Polska 2050) rozszerzającą katalog dowodów, którymi można by wykazać, że wewnątrzwspólnotowa dostawa została dokonana.

Wcześniej sejmowa komisja wprowadziła do druku kilka poprawek, które nie są bezpośrednio związane z zawartą w propozycjach rządowych materią. Jedna z nich zakłada wprowadzenie ulgi podatkowej na wyposażenie pojazdów w urządzenia służące do poboru opłat w systemie e-TOLL. Przewiduje ona, że odliczyć od dochodu będzie można koszt nabycia w 2021 r. takich urządzeń i oraz ich utrzymania, w wysokości nie więcej niż 500 zł na jeden pojazd.

Inna przyjęta poprawka ma na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych związanych z darowiznami związanymi z przeciwdziałaniem Covid-19. Ponadto przedłużono gminom możliwość wprowadzania zwolnień w podatku do nieruchomości i przesuwania terminów płatności rat tego podatku m.in. przez przedsiębiorców i organizacje pozarządowe.

Celem nowelizacji ustawy o VAT jest uszczelnienie podatku i pokonanie barier w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

Według autorów zmian, nowe przepisy mają przyczynić się do wyrównania szans unijnych przedsiębiorców w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich, poprzez m.in.: zniesienie zwolnienia z VAT dla importu towarów w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 euro we wszystkich państwach członkowskich, objęcie interfejsów elektronicznych obowiązkiem zapłaty VAT od określonych transakcji realizowanych za ich pośrednictwem.

Zmiany mają prowadzić do pełniejszego odwzorowania zasady opodatkowania towarów lub usług w miejscu ich konsumpcji. Oznacza to, że przychody z VAT będą zasilać budżet państwa ostatecznego odbiorcy danego towaru lub usługi. Planowane jest zmniejszenie obciążeń i kosztów związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych poprzez uproszczenie i modernizację systemu VAT, jeśli chodzi o transgraniczny handel elektroniczny.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2021 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

