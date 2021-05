Sejm: Senacki projekt specustawy odszkodowawczej do drugiego czytania

Sejmowa komisja gospodarki rozpatrzyła w czwartek senacki projekt specustawy odszkodowawczej i skierowała go do drugiego czytania. Projekt zakłada wprowadzenie instrumentu prawnego, który pozwoli dochodzić odszkodowań przez przedsiębiorców w związku z pandemią.

Na środowym posiedzeniu sejmowej komisji odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o wyrównywaniu szkód majątkowych wynikających z ograniczeń, nakazów lub zakazów dotyczących działalności gospodarczej wprowadzonych w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wywołanych zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Tak zwany projekt ustawy odszkodowawczej był inicjatywą Senatu.

Senator Krzysztof Kwiatkowski tłumaczył, że projekt został wypracowany z zamkniętymi w trakcie pandemii branżami, a także osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, które z powodu lockdownu nie prowadziły bądź musiały znacznie ograniczyć swoją działalność. Proponowany w projekcie instrument prawny pozwoli każdemu przedsiębiorcy, który poniósł szkodę majątkową w następstwie nakazów lub zakazów wprowadzonych w związku z epidemią ubiegać się o odszkodowanie od Skarbu Państwa w wysokości 70 proc. poniesionej szkody.

Według Kwiatkowskiego 70 proc. wartość jest dobra zarówno dla samych przedsiębiorców, jak i Skarbu Państwa, który może się mierzyć z licznymi pozwami przedsiębiorców ws. zamknięcia ich biznesów. "To jest pewnego rodzaju umowa" - ocenił senator. Dodał, że odszkodowanie byłoby też pomniejszone o równowartość otrzymanej już wcześniej bezzwrotnej pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie dotychczasowych przepisów, czyli np. Tarczy Finansowej.

Kwiatkowski zwrócił uwagę, że dotychczasowe orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych nie jest dla Skarbu Państwa korzystne. Uchylają one np. nakładane przez Państwową Inspekcję Sanitarną grzywny. Wskazał, że jeśli państwo przegra sprawy z przedsiębiorcami, będzie musiało wypłacić im 100 proc. odszkodowania plus koszty sądowe.

Senator dodał ponadto, że sądy administracyjne wskazują, że wydając rozporządzenia, rząd nie miał podstawy prawnej do wprowadzania niektórych obostrzeń, a takie sprawy można regulować za pomocą ustawy bądź dotychczasowych przepisów ws. stanów nadzwyczajnych. Tego nie zrobiono - zaznaczył.

Kwiatkowski dodał, że z zgodnie z oceną skutków regulacji, koszt wynikający z projektu dla Skarbu Państwa miałby zamknąć się w 40 mld zł. Podkreślił, że były to wstępne analizy, a kwota wypłacanych odszkodowań powinna być o połowę mniejsza i wynieść ok. 20 mld zł.

Pozytywnie o projekcie wypowiadali się przedstawiciele KO oraz koła Polska 2050. Mirosława Nykiel (KO) oceniła, że projekt naprawia wiele kwestii i jest oczekiwany przez przedsiębiorców. Oceniła, że "grzechem pierworodnym" rządu było nie wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, który uprościłby zarządzanie pandemią. Dodała, że pomoc, jaką dla firm zaoferował rząd, była często spóźniona, niewystarczająca, a do niektórych nie dotarła wcale.

Negatywną opinię do projektu przedstawił wiceminister rozwoju, pracy i technologii Andrzej Gut-Mostowy. Oprócz czysto prawnych aspektów wskazał, że dokonana przez senatorów ocena skutków regulacji jest niepełna i nie pozwala określić skutków tego projektu dla budżetu państwa. Przypomniał, że rząd podjął wiele inicjatyw mających na celu ograniczenie skutków pandemii oraz udzielania przedsiębiorcom niezbędnej pomocy. Poinformował, że w ramach tzw. tarcz do przedsiębiorców trafiło do tej pory 216 mld zł.

Posłanka Jadwiga Emilewicz (PiS) zwróciła uwagę, że skala pomocy, jaką udzieliła Polska, jest porównywalne do tego, co przekazała swoim firmom w trakcie pandemii Francja. Oceniła, że senatorski projekt "jest bardzo ryzykowny" w momencie, kiedy wychodzimy na prostą i jest coraz mniej ograniczeń dla wolności gospodarczej. Przypomniała, że nadal obowiązuje pomoc de minimis czy gwarancje płynnościowe, z których przedsiębiorcy bardzo chętnie korzystają. Według Emilewicz projekt jest "regulacją nadmiarową", a obecnie parlament powinien się skupić na tym, żeby przyjąć ustawę, która pozwoli jak najszybciej zabsorbować środki z KPO.

Poseł Wojciech Zubowski (PiS) wskazał na wątpliwości konstytucyjne, jakie do projektu przedstawił NSA. Złożył także wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Z przebiegu prac komisji wynikało jednak, że nie uzyskał on większości, ponieważ komisja rozpatrzyła senatorski projekt, a następnie skierowała go do dalszych prac, wybierając jako sprawozdawcę Jadwigę Emilewicz. W trakcie komisji posłowie poparli kilka poprawek do projektu, w tym część doprecyzowujących.

Ostatecznie za projektem wraz z poprawkami głosowało 18 posłów, a 12 było przeciw.

