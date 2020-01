Sejm skierował do dalszych prac projekt noweli ustawy o działach (aktualizacja)

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zajmie się przygotowanym przez posłów PiS projektem nowelizacji ustawy o działach - zdecydował w środę Sejm. Projekt przewiduje m.in. wyodrębnienie w rządzie dwóch nowych działów: aktywów państwowych i klimatu.

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. W trakcie dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. 228 posłów zagłosowało za skierowaniem projektu do dalszych prac, a 212 chciało odrzucić go w pierwszym czytaniu, nikt się nie wstrzymał.

Oznacza to, że Sejm skierował projekt ustawy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Na czwartek izba wyznaczyła termin przedstawienia sprawozdania komisji z prac nad tym projektem.

W trakcie pierwszego czytania zastępca szefa KPRM Paweł Szrot zapewnił, że projekt wnioskodawcy "pisali w ścisłej współpracy i w ścisłych uzgodnieniach ze stroną rządową". "Zawsze takie projekty są pisane w takiej ścisłej współpracy i efektem jest ta ustawa, którą rząd popiera" - powiedział.

Prezentując projekt Jarosław Krajewski (PiS) mówił, że jest to "bardzo istotna nowelizacja, którą możemy określić systemowym i komplementarnym usprawnieniem pracy administracji rządowej". "Ta nowelizacja (...) doprowadzi przede wszystkim do utworzenia dwóch nowych działów administracji rządowej. Pierwszego działu - to aktywa państwowe i drugiego działu - klimat. Te dwie generalne zmiany, które są zawarte w tym projekcie ustawy, również będą skutkowały zmianami, które będą dokonane w prawie 100 innych ustawach" - powiedział.

Poinformował, że do projektu została zgłoszona autopoprawka, która przewiduje, że Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania będzie sekretarzem stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rodziny. Jak dodał, obecnie jest to sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

"Projekt może spowodować skutki finansowe, które zostaną pokryte w ramach budżetu na 2020 rok. Z moich informacji wynika, że w projekcie budżetu przedstawionym przez Radę Ministrów te propozycje dotyczące zmian działów administracji rządowej zostały uwzględnione. I nie ma tutaj jakiegokolwiek zagrożenia" - powiedział Krajewski.

Jak dodał, autorzy projektu proponują, aby ustawa weszła w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem dwóch artykułów, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Projekt krytykowali posłowie PO-KO, Lewicy, PSL-Kukiz'15, a także Konfederacji. W trakcie dyskusji wskazywali m.in. wątpliwości dotyczące powstania sporu kompetencyjnego między ministrami klimatu i środowiska, braku konsultacji społecznych projektu, wprowadzanie "chaosu i podziału łupów". Opozycja wnosiła o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu.

Projektowana ustawa wprowadza zmiany w ustawie z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej oraz wynikające z nich zmiany w przepisach kilkudziesięciu innych ustaw.

"Proponowane przepisy mają na celu dostosowanie struktury administracji rządowej do nowych zadań. Specyfika tych zadań wskazuje na potrzebę dalszej optymalizacji procesów planowania i zarządzania, zwłaszcza w sferze polityki klimatycznej oraz gospodarowania majątkiem państwowym. Z tego też względu niezbędne jest wyodrębnienie dwóch nowych działów administracji rządowej" - czytamy w uzasadnieniu.

W celu zapewnienia racjonalnego i efektywnego wykorzystania mienia państwowego, zwiększenia jego wartości oraz realizacji polityki gospodarczej państwa proponuje się wyodrębnienie działu aktywa państwowe. Koncentracja kompetencji w zakresie gospodarowania mieniem państwowym, wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa pozwoli na zwiększenie spójności działań podejmowanych w tych obszarach" - napisano.

Projekt daje ministrowi aktywów państwowych kompetencje inicjowania polityki państwa w zakresie wykorzystania mienia państwowego. Przewidziano, że minister ten będzie miał możliwość zgłoszenia sprzeciwu do decyzji o likwidacji przedsiębiorstwa państwowego. Taką kompetencję posiadał Minister Skarbu Państwa przed zniesieniem resortu Skarbu Państwa.

Minister aktywów państwowych będzie miał prawo zbywać akcje na rzecz uprawnionych pracowników w imieniu Skarbu Państwa. Będzie miał też uprawnienia w zakresie zbywania akcji na rzecz uprawnionych rolników lub rybaków w imieniu Skarbu Państwa.

Szef tego resortu przejmie też kompetencje "w zakresie wyposażania i doposażania w nieruchomości państwowych osób prawnych i państwowych jednostek organizacyjnych, wnoszenia nieruchomości jako wkładów niepieniężnych do spółek, przejmowania prawa do nieruchomości państwowych osób prawnych niebędących spółkami i przekazywania na rzecz innych państwowych osób prawnych oraz gospodarowania nieruchomościami przeznaczonymi na potrzeby organów władzy publicznej".

Natomiast "w celu skutecznego prowadzenia polityki ekologicznej, klimatycznej i energetycznej", zaproponowano wyodrębnienie z działu środowisko nowego działu - klimat. Projektodawcy wyjaśniają, że jest to odpowiedź na wzrastające znaczenie problemów klimatycznych w polityce międzynarodowej, unijnej i krajowej. Zmiana ta ma też służyć pełniejszej realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju.

Do spraw klimatu i zrównoważonego rozwoju zaliczono m.in.: wdrażanie polityki klimatycznej UE, ochronę i kształtowanie środowiska oraz racjonalne wykorzystywanie jego zasobów, kontrolę przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska, system zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, gospodarkę odpadami, a także efektywność energetyczną oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.