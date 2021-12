Sejm skierował do dalszych prac projekt ustawy obniżającej akcyzę na paliwa i prąd

Sejm skierował w czwartek do dalszych prac w komisji finansów rządowy projekt ustawy, przewidujący obniżenie akcyzy na paliwa i energię elektryczną w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej.

Projekt projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej jest elementem tarczy antyinflacyjnej rządu, w ramach której dokonane zostaną również zmiany stawek VAT na prąd, gaz i ciepło systemowe.

W trakcie pierwszego czytania za skierowaniem go do dalszych pracy opowiedziały się wszystkie kluby parlamentarne, mimo że opozycja oceniała, iż proponowane działania są pozorne, a obniżki cen paliw, jakie wywoła będą symboliczne.

Projekt wprowadza zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej sprzedawanej gospodarstwom domowym od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. oraz obniżkę stawkę tej daniny dla innych odbiorców.

Przewiduje także obniżkę stawek akcyzy na paliwa w okresie od 20 grudnia do 31 grudnia tego roku i od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. Jak wynika z uzasadnienia, ze względu na uregulowania unijne konieczna jest podwyżka stawek akcyzy na początku roku, choć i tak będą one niższe niż obowiązujące obecnie.

W uzasadnieniu wskazano, że po obniżce grudniowej olej napędowy może być tańszy o 8 gr na litrze (a po uwzględnieniu VAT - o 10 gr), zaś od 1 stycznia do 31 maja - o 5 gr na litrze (o 6 gr z VAT). Z kolei benzyna w grudniu może potanieć o 14 gr/l (z VAT o 17 gr), a od stycznia - o 11 gr/l (z VAT o 18 gr na litrze).

Ponadto projekt czasowo (od 1 stycznia do 31 maja 2022) wyłącza sprzedaż paliw z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej.

Według Oceny Skutków Regulacji łączny koszt dla budżetu proponowanych zmian to ponad 1,5 mld zł.

Przepisy mają wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu.

