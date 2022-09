Sejm skierował projekt ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do komisji

W piątek odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Sejm skierował projekt do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

W piątek odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zakłada on m.in. wydłużenie działania tarczy antyinflacyjnej oraz utrzymanie stawek VAT na poziomie 8 i 23 proc. Sejm skierował dokument do prac w Komisji Finansów Publicznych.

Poseł Andrzej Kosztowniak (PiS) poinformował, że Klub Prawa i Sprawiedliwości popiera powyższe rozwiązania i zmiany zawarte w tej ustawie.

"Te wszystkie zmiany de facto zostały wymuszone życiem; życiem społeczno-gospodarczym i tymi wszystkimi relacjami w polityce międzynarodowej, ale również tym wszystkim, co się dzieje choćby za naszą wschodnią granicą. Ale i też konsekwencjami działań Rosji na terenie Ukrainy i jej napaści na Ukrainę" - tłumaczył Kosztowniak.

Jak wskazywał, proponowane w ustawie rozwiązania "skupiają się przede wszystkim na zmianie w poszczególnych ustawach". "W sposób szczególny odniosę się do dwóch obszarów, a więc modyfikacji przepisów i wydłużenie zwolnienia z opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym, tutaj mówimy o ustawie o CIT" - powiedział poseł.

Przypomniał, że minimalny podatek dochodowy wprowadzony został 29 października 2021 r.

"W świetle aktualnej sytuacji gospodarczej i związanej z nią niepewności gospodarczej, a także wobec licznych apeli działających w obrocie podmiotów gospodarczych, istnieje uzasadniona potrzeba do ponownego przeanalizowania zasadności wprowadzenia rozwiązań w tej postaci, a więc w postaci minimalnego podatku dochodowego w jej kształcie i formie" - powiedział.

Jak dodał, resort finansów proponuje, aby uwzględnić prośbę MF i przedłużyć czas na 2 lata w odroczeniu do wprowadzeniu tego podatku; miałby on być odroczony do 31 grudnia 2023 r.

"To, co jest bardzo istotne w tej ustawie, to przedłużenie Tarczy Antyinflacyjnej do końca 2022 r." - wskazał. Dodał, że odnosi się ona przede wszystkim do podatku VAT i podatków akcyzowych.

Zdaniem Janusza Cichonia (KO), projekt ma "wymiar procesu, który w gruncie rzeczy jest przykładem psucia prawa podatkowego". "Ten projekt nie tylko zmienia ustawy, ale również wprowadza zmiany do ustaw zmieniających. Mówię tu o kluczowych kwestiach związanych z CIT-em i PIT-em" -powiedział.

W ocenie posła, projektowane przepisy wzbudzają m.in. wątpliwości legislacyjne.

Posłanka Katarzyna Kretkowska z Lewicy stwierdziła, że ten projekt to kolejne poprawki do tzw. Polskiego Ładu, "bodaj największej porażki w historii polskiej legislacji podatkowej ostatnich 33 lat" - oceniła. Zwróciła też uwagę, że obecny projekt jest niezwykle obszerny.

"Przewiduje wiele zmian, które wchodzą w życie już za cztery miesiące, a także rozwiązania o charakterze retroaktywnym, które skutkują zmianami w trakcie roku podatkowego, co zasadniczo powoduje brak pewności prawa po stronie adresatów tych norm czyli podatników i płatników podatku oraz brak stabilności prawa" - dodała.

Zdaniem Kretkowskiej taki tryb prowadzenia prac legislacyjnych wpływa negatywnie na otoczenie prawne i prawno - podatkowe, na prowadzenie działalności gospodarczej i działa demotywująco na inwestorów, którzy wstrzymują decyzje o zaangażowaniu kapitału w rozwój działalności lub całkowicie rezygnują z inwestycji.

"Klub lewicy jest za tym by projekt poszedł do dalszych prac. Będziemy pochylać się nad szczegółami w czasie prac komisji. Zasygnalizuję tylko dwie sprawy nie przyjęte przez rząd do tej pory. Dotyczy to spraw zgłoszonych przez Krajową Radę Spółdzielczą, a mianowicie definicji gospodarki zasobami mieszkaniowymi, która powinna być zmieniona, aby zwolnienia podatkowe w tym zakresie nie były dla spółdzielców fikcją. Druga sprawa dotyczy ubezpieczeń zdrowotnych" - stwierdziła Katarzyna Kretkowska.

Jacek Protasiewicz poseł Koalicji Polskiej zaznaczył, że projekt ustawy zmienia 14 ustaw dotyczących podatków.

"Oczekujemy, wręcz domagamy się, że dalsze prace nad tym projektem, bo do nich rzeczywiście się przychylamy - do skierowania tego projektu do komisji, odbywały się w atmosferze powagi, należytej staranności legislacyjnej i przede wszystkim przy wysłuchaniu strony społecznej reprezentowanej przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców, wobec których ta ustawa będzie miała największy wpływ" - apelował Protasiewicz.

"Jeżeli rząd planuje wyłączenie z opodatkowania podatkiem dochodowym odsetek lub dyskont od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, to pytamy dlaczego tylko dla nierezydentów, dlaczego nie dla rezydentów i dlaczego nie dla osób fizycznych" - zauważył Protasiewicz.

Ocenił, że jeśli zwiększy się liczba osób, która będzie miała zachętę do kupowania papierów wartościowych Skarbu Państwa, to Skarb Państwa może liczyć na większe wpływy.

"Rozumiem , że potrzeby są ogromne, a do tego będzie to polski podatnik, a więc bezpieczeństwo jego inwestycji będzie większe niż kapitału spekulacyjnego, zagranicznego, który przy pierwszym wahnięciu (...)natychmiast może się z inwestycji w polskie papiery skarbowe wycofać" - podkreślił Jacek Protasiewicz.

"Jeżeli rząd przewiduje odstąpienie od podatku minimalnego dla przedsiębiorców przynoszących stratę lub wykazujących niski wskaźnik dochodowości, to my również chcemy rozszerzyć ten katalog o firmy, które znajdują się w procesie postępowania restrukturyzacyjnego" - dodał Protasiewicz.

Zaproponował też zwiększenie zakresu ulgi od kwot przeznaczonych na rozwój i innowacyjność przede wszystkim na robotyzację, również o koszt rat leasingowych, leasingu operacyjnego, a nie tylko finansowego.

"Jeżeli w tej ustawie przewidujecie wydłużenie od końca października do końca obecnego roku obniżonych stawek podatkowych akcyzy, podatku VAT na nośniki energii to pytamy dlaczego do końca roku, przecież to będzie początek sezonu grzewczego. Trzeba to zrobić od razu z myślą o końcu sezonu grzewczego o końcu marca, albo wręcz o końcu kwietnia. Jeżeli naprawdę chcecie pomóc Polakom przetrwać zapowiadającą się na trudną zimę(...), to te nasze propozycje powinniście bez dyskusji przyjąć" - zaapelował Jacek Protasiewicz.

"Dzisiaj to jest ten czas, w którym by pomagać obywatelom interwencyjnie powinniśmy, nie tylko na wybrane towary, ale generalnie, obniżyć podatek VAT. Jako Polska 2050 mówiliśmy, że w ramach pakietu antyinflacyjnego należałoby ten VAT obniżyć od pozycji 20 i 7 proc. i właśnie dziś rząd ma na to ogromne pieniądze i gdyby chcieli starczyłoby jeszcze na armię i zbrojenia i wojsko, a i tak zadłużacie się poza budżetem na te dokładnie cele" - wskazała posłanka.

W projekcie o podatku dochodowym od osób prawnych zawarte zostały zapisy mające na celu wydłużenie działania Tarczy Antyinflacyjnej z 31 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu, oznacza to m.in. utrzymanie czasowego obniżenia stawek VAT dotyczące żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą. Samo tylko utrzymanie obniżonych stawek VAT przez kolejne dwa miesiące spowoduje ubytek dochodów budżetu państwa na poziomie 4,8 mld zł. Projekt ustawy ma także na celu udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych w sposób, który uczyni je bardziej przejrzystymi i jednocześnie zapewni ich większą efektywność.

W projekcie ustawy zostały zawarte także zapisy, na mocy których w następnym roku i kolejnych zostaną utrzymane stawki podatku VAT na poziomie 8 proc. (stawka obniżona) oraz 23 proc. (stawka podatkowa).

Wśród najważniejszych modyfikacji znalazły się m.in. zmiany przepisów i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023), uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie oraz zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych a także odnoszących się do polskiej spółki holdingowej (PSH).

W projekcie proponowana jest także zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów, złagodzenie przepisów dotyczących rozliczania kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych czy poprawa regulacji dotyczących przepisów o opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT).

