Sejm: Szereg poprawek do projektu ustawy o dodatku osłonowym

Sejmowe komisje przyjęły w środę szereg poprawek do projektu ustawy o dodatku osłonowym. Zdecydowano m.in., by wzór wniosku o wypłatę świadczenia był określany przez ministra właściwego ds. energii, a nie radę gminy, oraz by dodatek osłonowy był zwolniony od podatku dochodowego.

Dodatek osłonowy jest jednym z elementów tzw. tarczy antyinflacyjnej. Zgodnie z projektem, ma przysługiwać osobom, których dochód miesięczny nie przekracza 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł w przypadku gospodarstw, w których jest więcej osób.

Połączone komisje ds. energii, klimatu i aktywów państwowych oraz polityki społecznej i rodziny przyjęły w środę szereg poprawek do projektu, w większości zgłoszonych przez Marka Suskiego (PiS). Część z nich miała charakter doprecyzowujący, m.in. zapis, że na potrzeby składania wniosku o wypłatę dodatku przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Jak tłumaczył Suski, ma to wyeliminować ewentualne nadużycia kilkukrotnego ubiegania się o dodatek przez jedną osobę.

Komisje doprecyzowały też, że wniosek o dodatek składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy czym w tym drugim przypadku wniosek podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą profilu zaufanego.

Skreślono artykuł mówiący, że dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypłacenia dodatku osłonowego przechowuje się przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania dodatku. Dodano zapis stanowiący, że dodatek osłonowy będzie zwolniony od podatku dochodowego.

Uściślono, że dodatek ma być wypłacany w dwóch równych ratach, a jeśli wniosek o jego wypłatę zostanie złożony później niż dwa miesiące przed upływem wyznaczonych terminów wypłaty (31 marca i 2 grudnia 2022 r.), świadczenie będzie wypłacane jednorazowo.

Posłowie opozycji zwracali uwagę, że to oznaczałoby konieczność złożenia wniosku do 31 stycznia przyszłego roku, nie byłoby więc na to dużo czasu, zważywszy na konstytucyjne terminy rozpatrzenia przepisów przez Senat czy podpisania ich przez prezydenta.

Obecny na posiedzeniu wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński ocenił, że przy sprawnym procedowaniu przepisów złożenie wniosków do 31 stycznia będzie możliwe.

Aby usprawnić składanie wniosków, przyjęto natomiast poprawkę Adriana Zandberga (Lewica) zakładającą, że wzór wniosku o wypłatę dodatku zostanie określony w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego ds. energii, a nie - jak w pierwotnym brzmieniu - przez radę gminy.

Komisje przychyliły się też do poprawek redakcyjnych zaproponowanych przez Biuro Legislacyjne Sejmu.

Dodatek osłonowy ma wynosić 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 600 zł dla gospodarstwa, które liczą od 2 do 3 osób, 850 zł dla gospodarstwa, w którym jest 4 lub 5 osób, a także 1 150 zł dla gospodarstwa, w którym jest co najmniej 6 osób. W przypadku nieznacznego przekroczenia wyznaczonego limitu dochodów w gospodarstwie domowym ma obowiązywać tzw. mechanizm złotówka za złotówkę.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na dodatki osłonowe w 2022 r. ma wynieść 4,1 mld zł. Środki na wypłatę dodatków będą pochodzić z budżetu państwa i ze sprzedaży (w drodze aukcji) uprawnień do emisji CO2.

