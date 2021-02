Sejm uchwalił nowelę ustawy o transporcie kolejowym, wdrażającą przepisy UE

Wdrożenie dyrektyw europejskich do polskich przepisów związanych z interoperacyjnością systemu kolei oraz bezpieczeństwem kolejowym w Unii Europejskiej przewiduje nowela ustawy o transporcie kolejowym, którą w czwartek uchwalił Sejm.

Za nowelizacją głosowało 436 posłów, przeciw było 3, wstrzymało się 11 osób.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, uzasadniając nowelizację wskazał, że to ostatni kluczowy element wdrażania prawa unijnego w zakresie branży kolejowej.

Wyjaśnił, że po wejściu w życie nowelizacji zmieni się między innymi procedura homologacji pojazdów kolejowych.

"Zamiast dotychczasowego zezwolenia na dopuszczenia do eksploatacji pojazdu kolejowego wydawanego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu będzie wydawane przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej. Zezwolenie będzie mógł wydać również prezes UTK, ale tylko w przypadku, jeśli użytkowanie pojazdu ograniczone będzie do terytorium Polski" - stwierdził.

Dodał, że Agencja Kolejowa Unii Europejskiej będzie działała jako tzw. "One Stop Shop" - punkt kompleksowej obsługi, który poprzez platformę informatyczną będzie umożliwiał wnioskodawcy zdalne składanie wniosków (np. o wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu, jednolity certyfikat bezpieczeństwa) i przesyłanie dokumentów.

Nowe przepisy zakładają też, że zmieni się rola Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, jeśli chodzi o wydawanie zezwoleń technicznych. Prezes UTK będzie odpowiedzialny za dopuszczanie do eksploatacji niektórych urządzeń stałych (infrastruktury kolejowej).

Jeśli chodzi o dokumenty dotyczące bezpieczeństwa systemu kolei, to nowela zakłada, że w miejsce dotychczasowych certyfikatów bezpieczeństwa w dwóch częściach - A i B, wydawanych przez tzw. krajowe organy ds. bezpieczeństwa - wprowadzono jednolity certyfikat bezpieczeństwa wydawany przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej lub Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (gdy taką wolę wyrazi wnioskodawca i tylko dla działalności w Polsce).

Ponadto w znowelizowanej ustawie zmieniono wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem, tworzonych przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury. Przewoźnicy kolejowi będą mieli obowiązek zapewnienia pomocy rodzinom ofiar śmiertelnych wypadków oraz osobom ciężko rannym i ich rodzinom. Zgodnie z nowym rozwiązaniem, przewoźnik będzie udzielał poszkodowanym informacji dotyczących procedur dochodzenia roszczeń w ramach przepisów unijnych. Jednocześnie - na własny koszt - przewoźnik kolejowy będzie musiał zapewnić wsparcie psychologiczne.