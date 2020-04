Sejm uchwalił nowelizację tarczy antykryzysowej, która zakłada m.in. dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu oraz zwiększenie ochrony pożyczkobiorców. Tzw. tarcza 3.0 zakłada też m.in. rozszerzenie zakresu osób zwolnionych ze składek ZUS, wprowadza także zmiany w zatrudnianiu obcokrajowców. Posłowie zgodzili się na wykreślenie z ustawy przepisów dot. Karty Nauczyciela.

Chodzi o przygotowaną przez rząd ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Za uchwaleniem ustawy wraz z poprawkami głosowało 233 posłów, przeciw było 212, a 11 parlamentarzystów się wstrzymało.

Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Przed przystąpieniem do głosowań, przewodniczący komisji finansów Henryk Kowalczyk powiedział posłom, że w trakcie drugiego czytania do projektu ustawy zgłoszono 72 poprawki. Komisja rozpatrzyła wszystkie i zarekomendowała przyjęcie kilku z nich, w większości autorstwa PiS.

Jedna z przyjętych poprawek, zaproponowana wspólnie przez PiS i Lewicę, dotyczy tego, by przesyłki pocztowe dla prokuratury oraz sądów były roznoszone przez listonoszy, a nie dostarczane w formie elektronicznej.

Izba przyjęła poprawkę zgłoszoną przez KO i Lewicę, która wykreśla z ustawy przepisy dot. Karty Nauczyciela.



Przyjęta przez posłów nowelizacja tarczy antykryzysowej do wersji 3.0 przewiduje szereg ułatwień dla przedsiębiorców – przede wszystkim regulacyjnych, ale zawiera również przepisy precyzujące kwestie egzekucji długów, zmienia prawo telekomunikacyjne itp. Wprowadza również nową daninę, którą można określić jako „podatek od Netfliksa”.



Ustawa zawiera bowiem zapis: "podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie dokonuje wpłaty na rzecz Instytutu w wysokości 1,5 proc. przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeżeli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy". – Ten zapis należy rozumieć jako podatek od usług VoD – twierdzi Radosław Nożykowski, adwokat z kancelarii Baker&McKenzie.



Według autorów ustawy, zawiera ona pakiet rozwiązań, które mają na celu m.in. ograniczenie potencjalnych strat dla polskiej gospodarki. Ustawa zakłada bowiem rozwiązania, których zastosowanie będzie miało zarówno charakter doraźny (dostosowawczy do obecnej sytuacji pandemii), jak i długofalowy (pakiet dalszych uproszczeń i ułatwień mających na celu utrzymanie oraz możliwy wzrost inwestycji na etapie wychodzenia z etapu pandemii).

Nowe przepisy zakładają m.in. dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu 900 mln zł na dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców. Chodzi np. o zwiększenie inwestycji prowadzonych przez firmy.

W ustawie znalazły się również przepisy antylichwiarskie, które przewidują kary więzienia za np. żądanie od dłużnika zapłaty kosztów innych niż odsetki w kwocie przekraczającej co najmniej dwukrotnie maksymalną wysokość tych kosztów określoną w ustawie. Podobna zależność dotyczyć będzie także odsetek.



Z punktu widzenia przedsiębiorców najistotniejsze zmiany w tym pakiecie dotyczą zatrudniania cudzoziemców. Przewidują one m.in., że w przypadku zmiany warunków pracy cudzoziemca (co w warunkach epidemii nie jest niczym wyjątkowym), nie trzeba będzie występować o nowe zezwolenie na pracę.



Rząd proponuje również umożliwienie skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS osobom opłacającym składki na własne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł. To korekta wcześniejszych przepisów, które wyłączały część mikroprzedsiębiorców (np. właścicieli sklepików) z możliwości uzyskania wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej.



Więcej szczegółów tutaj: Kolejne propozycje rządu: szersze zwolnienia z ZUS i podatek od Netfliksa



To nie ostatni pakiet antykryzysowy. Nad kolejnym – dedykowanym ściślej przedsiębiorcom – pracuje resort rozwoju. Ustawa ma być gotowa w ciągu najbliższych godzin – być może jeszcze we wtorek lub w środę zostanie przyjęta przez rząd.