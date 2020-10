Sejm uchwalił ustawę o e-doręczeniach

Prosta i przejrzysta komunikacja elektroniczna między administracją a obywatelem to cel przygotowanej w resorcie cyfryzacji ustawy o doręczeniach elektronicznych, którą w środę uchwalił Sejm.

Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 442 posłów, przeciw było czterech, wstrzymało się pięciu parlamentarzystów.

Według MC, głównym założeniem zmian jest prawo obywatela do prostej i przejrzystej komunikacji elektronicznej z organami państwa. W ocenie resortu zmiany są przełomowe, m.in. dlatego, że wprowadzają tzw. domyślność cyfrową, czyli prymat rozwiązań cyfrowych nad rozwiązaniami tradycyjnymi.

Osoby, które chcą kontaktować się z urzędami przez internet będą mogły skorzystać z możliwości otrzymywania i wysyłania korespondencji drogą elektroniczną, bez konieczności wizyty na poczcie. E-doręczenie będzie prawnie równe z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym. Usługa doręczenia elektronicznego będzie dobrowolna i darmowa.

Ustawa przewiduje, że obywatel będzie miał jeden adres dla całej komunikacji z administracją, skrzynkę e-doręczeniową, która będzie nam służyła do wymiany elektronicznej korespondencji z urzędami. W praktyce będzie ona działać podobnie jak skrzynka mailowa, będzie jednak odpowiednio zabezpieczona.

Korespondencja - co do zasady - będzie nadawana i odbierana przez podmiot publiczny w postaci elektronicznej, co oznacza, że taki podmiot będzie musiał posiadać adres do doręczeń elektronicznych. Na potrzeby realizacji doręczenia elektronicznego zostanie stworzony nowy rejestr publiczny, tzw. baza adresów elektronicznych. Wpis adresu do doręczeń elektronicznych do tej bazy - zobowiązuje podmiot publiczny do doręczania pism na ten adres.

Usługa doręczenia elektronicznego będzie świadczona na polskim rynku przez operatora wyznaczonego, którym do końca 2025 r. będzie Poczta Polska. Następny operator zostanie wyłoniony w przetargu.

Dla obywateli niekorzystających z technologii cyfrowych przewidziano wprowadzenie tzw. publicznej usługi hybrydowej, która - jak napisano w uzasadnieniu przepisów - umożliwi całkowitą cyfryzację procesu nadania/odbioru korespondencji po stronie podmiotów publicznych i przedsiębiorców, pozostawiając obywatelom wybór formy nadania/doręczenia (papierowa lub elektroniczna). Ma ona polegać na przetworzeniu korespondencji nadanej elektronicznie do postaci papierowej oraz jej doręczeniu w takiej postaci, lub na nadaniu korespondencji w postaci papierowej, przetworzeniu jej do postaci elektronicznej i doręczeniu w takiej postaci.

Teraz ustawa trafi do Senatu.