Sejm uchwalił ustawę o transporcie kolejowym

Sejm uchwalił w czwartek ustawę o transporcie kolejowym, która ma na celu m.in. dalszy rozwój tego sektora. Implementuje ponadto przepisy do wymogów prawa europejskiego.

Za ustawą głosowało 446, przeciw było 12, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Chodzi o ustawę o transporcie kolejowym, której celem jest implementacja przepisów do wymogów prawa europejskiego. Ustawa - jak podkreślił poseł sprawozdawca z PiS Piotr Król - ustawa ma umożliwić wdrożenia tzw. filara technicznego IV Pakietu Kolejowego oraz "zapewnić ciągłość działania jednostek notyfikowanych, które uczestniczą w procedurze dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych i elementów infrastruktury kolejowej".

Zgodnie z uchwalonymi przepisami Prezes Urzędu Transportu Kolejowego będzie dokonywał "notyfikacji autoryzowanych jednostek oceniających zgodność za pomocą systemu notyfikacji elektronicznej opracowanego i zarządzanego przez Komisję Europejską".

Ustawa zobowiązuje też prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do poboru opłat za wydanie autoryzacji bezpieczeństwa, jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, świadectwa bezpieczeństwa, certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego, oraz certyfikatu w zakresie funkcji utrzymania.

Kolejna istotna zmiana dotyczy wydawania przez prezesa UTK zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji urządzeń przytorowych, zezwoleń na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu i tymczasowych zezwoleń na użytkowanie pojazdu kolejowego do celów testów na sieci.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, ponieważ - jak czytamy w uzasadnieniu - przepisy transponujące rozdział VI dyrektywy 2016/797 muszą wejść w życie jak najszybciej w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy jednostek notyfikowanych. "Zapewnienie ciągłości pracy tych jednostek stanowi ważny interes państwa, ponieważ w ten sposób zapewniona jest również ciągłość prowadzenia inwestycji kolejowych - bez możliwości certyfikacji podsystemów wchodzących w skład systemu kolei kluczowe inwestycje kolejowe byłyby zagrożone" - napisano.