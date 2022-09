Sejm: Ustawa umożliwiająca przekazanie dodatkowych środków dla JST w 2022 r. wraca do komisji

Projekt ustawy, której efektem ma być przekazanie blisko 13,7 mld zł jednostkom samorządu terytorialnego jeszcze w 2022 r., wraca ponownie do prac w komisjach sejmowych, które zajmą się m.in. poprawką dotyczącą usunięcia zapisu o zmniejszeniu subwencji w 2023 r.

Chodzi o projekt noweli ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje przekazanie jeszcze w 2022 r. blisko 13,7 mld zł dla jednostek samorządu terytorialnego (JST). Te pieniądze mają m.in. zrekompensować ubytki w dochodach bieżących, mogą służyć na inwestycje, a także i powinny być przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej.

Projekt przewiduje m.in., że JST w latach 2022-2025 będą musiały przeznaczyć nie mniej niż równowartość 15 proc. kwoty otrzymanych w 2022 r. dodatkowych dochodów z tytułu PIT na zadania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej oraz wspomagania ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców.

Dodatkowe środki (w wysokości blisko 13,7 mld zł) składają się z dwóch kwot składowych. Pierwsza w wysokości 7 mld 793 mln zł nawiązuje do wysokości części rozwojowej subwencji ogólnej, która zostałaby przekazana odpowiednio do gmin, powiatów i województw w roku 2023. Środki z tej kwoty otrzymają wszystkie jednostki - proporcjonalnie do wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT planowanych na rok 2023.

Druga kwota składowa (5 mld 880 mln zł) ma odpowiadać części rozwojowej subwencji ogólnej i zostanie rozdzielona na części przysługujące poszczególnym rodzajom JST, tj. gminom, powiatom i województwom proporcjonalnie do wysokości udziału planowanych na rok 2023 dochodów z tytułu udziałów we wpływach z PIT.

Według projektodawców dzięki nowelizacji każda z gmin otrzyma nie mniej niż 2,8 mln zł; powiaty nie mniej niż 6 mln zł; województwa nie mniej niż 32,6 mln zł.

Nowe przepisy przewidują ponadto, że JST - ze względu na wcześniejsze zasilenie finansowe - w roku 2023 nie otrzymają części rozwojowej subwencji ogólnej, czemu sprzeciwiają się samorządy.

Poseł Lewicy Robert Obaz złożył podczas debaty na projektem poprawkę, która zakłada usunięcie z projektu przepisu o zmniejszeniu przyszłorocznej subwencji o kwotę wpłaconą w tym roku. Jak tłumaczył, jest to "nieuczciwe postępowanie".

Wiceminister finansów Sebastian Skuza w odpowiedzi na zarzuty m.in. posłów Koalicji Obywatelskiej, że rząd nie działa systemowo, tylko "gasi pożary", przyznał, że ta ustawa jest incydentalna, ale - jak podkreślił - "pracujemy z samorządami nad rozwiązaniami systemowymi".

Czy Mateusz Morawiecki, jak Donald Tusk, będzie miał zieloną wyspę - zobacz naszą najnowszą "Moc opinii"

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl