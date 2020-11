Sejm: W przyszłorocznym budżecie więcej pieniędzy na infrastrukturę kolejową niż drogową

W przyszłorocznym budżecie po raz pierwszy będzie więcej pieniędzy na infrastrukturę kolejową niż drogową - mówił we wtorek podczas posiedzenia komisji finansów Mirosław Suchoń z komisji infrastruktury.

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zapoznała się we wtorek z opiniami o poszczególnych częściach projektu budżetu na 2021 r. przedstawionymi przez Komisję Infrastruktury oraz Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Pozytywną opinię Komisji Infrastruktury przedstawił poseł Mirosław Suchoń (KO). Mówiąc o wydatkach na transport zauważył, że wyniosą one 51,5 mld zł. Wskazał m.in., że na infrastrukturę drogową wyniosą 20,4 mld zł; na kolejową - 21,1 mld zł; 5,2 mld zł na projekty realizowane z udziałem środków unijnych; ponad 4,1 mld na fundusze celowe i 252 mln zł na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

"Warto odnotować, że planowane wydatki w infrastrukturze drogowej przekraczają 39,5 proc. w globalnej kwocie wydatków w części +transport+. Natomiast wydatki w zakresie transportu kolejowego sięgają prawie 41 proc. i to jest chyba pierwszy raz, kiedy wydatki w zakresie transportu kolejowego są wyższe od wydatków w części dotyczącej infrastruktury drogowej. Przy czym one mniej więcej są równe" - zaznaczył poseł.

Zwrócił uwagę, że w części dotyczącej transportu kolejowego na inwestycje na liniach kolejowych Polska przeznaczy 13,5 mld zł, w tym z budżetu państwa wydatki na infrastrukturę kolejową wyniosą 1,17 mld zł.

"Te wszystkie pozostałe środki pochodzą ze środków europejskich (...). To daje obraz tego, jak bardzo Polska zasilana jest - i te inwestycje w infrastrukturę kolejową - właśnie środkami europejskimi" - mówił. "Możemy sobie wyobrazić, jak długo te inwestycje prowadzone byłyby, gdyby nie środki unijne (...), które stanowią przytłaczającą większość tego finansowania" - dodał.

Pytał m.in., czy rząd w przyszłym roku będzie w stanie skonsumować pieniądze zarezerwowane na transport, a firmy będą w stanie obsłużyć planowany front robót.

Natomiast Marek Sowa (KO) prosił o informacje dotyczące budownictwa mieszkaniowego. Pytał na przykład o los spółki Polskie Domy Drewniane, która - jak powiedział - miała wybudować 5 tysięcy domów, wydała już pół miliarda złotych, ale żadnego domu nie wybudowała. "Chyba nas nie stać na tak nieprawdopodobne marnotrawstwo" - ocenił. Pytał też o wskaźnik mieszkań na 1000 mieszkańców.

Obawy o realizację programów kolejowych i drogowych rozwiewał wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Tłumaczył, że resort jest w stałym kontakcie z rynkiem, co dwa, trzy tygodnie dokonywane są analizy zagrożeń, realizacji, potrzeb oraz postulatów.

"Można z tych spotkań wyciągnąć jeden prosty (...) wniosek; rynek oczekuje, że rząd będzie ogłaszał postępowania przetargowe poprzez swoje agendy (...) i że ten strumień finansowy, który jest kierowany na rynek, będzie równomiernie na niego układany" - powiedział.

"Naszym zadaniem jest, aby zapewnić stabilne finansowanie inwestycji i to czynimy. A zadaniem rynku (...) jest to, aby odpowiedzieć na ten strumień (pieniędzy - PAP) przystępując do przetargów, a potem sprawnie i konsekwentnie realizując założone przedsięwzięcie. Gotowość ze strony rządu i ze strony rynku i wykonawców jest" - zapewnił.

Wiceminister w resorcie rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak powiedział, że w zeszłym roku wybudowano w Polsce ponad 200 tys. nowych mieszkań, co było rekordem od wielu lat. Poinformował, że zwiększył się wskaźnik, o który pytał Sowa - we wrześniu br. wynosił 390,8 wobec 385 w zeszłym roku.

W sprawie Polskich Domów Drewnianych wiceminister poprosił o pytanie na piśmie tłumacząc, że nie dysponuje danymi na ten temat, a nie chciałby wprowadzić w błąd.