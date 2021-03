Sejm w środę ma się zająć projektem ustawy o OFE

W środę Sejm ma przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy ws. przeniesienia środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta (IKE) - wynika z harmonogramu obrad Izby.

Chodzi o rządowy projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne.

Projekt na początku marca br. przyjęła Rada Ministrów. Rzecznik prasowy rządu Piotr Müller mówił w ubiegłym tygodniu, że Rada Ministrów liczy, iż Sejm zajmie się projektem ustawy o OFE w możliwie szybkim terminie.

Zgodnie z projektem, każdy uczestnik OFE będzie miał do wyboru dwie możliwości: przeniesienie środków na indywidualne konto emerytalne (opcja domyślna) oraz złożenie deklaracji o przeniesieniu swoich środków w całości do ZUS. Od 1 czerwca do 2 sierpnia będzie czas na złożenie deklaracji o przeniesieniu środków z OFE do ZUS.

"W okresie od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 2 sierpnia 2021 r. członek otwartego funduszu emerytalnego (...) może złożyć w otwartym funduszu emerytalnym deklarację o przeniesieniu środków zgromadzonych na jego rachunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, działającego w imieniu i na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych" - napisano w projekcie ustawy.

Jak czytamy na stronie internetowej Sejmu, "projekt dotyczy realizacji założeń przyjętych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i zakłada przebudowę modelu funkcjonowania OFE, które przestaną działać w dotychczasowej formie, a każdy członek OFE będzie miał do wyboru dwa warianty".

"Projektowana ustawa zakłada więc przekształcenie OFE w fundusze inwestycyjne prowadzące indywidualne konta emerytalne, zasilone aktywami pochodzącymi z OFE (które to aktywa stanowią obecnie ok. 131,7 mld zł). Każdy ubezpieczony (tj. ok. 15,54 mln członków OFE) będzie miał prawo wyboru - domyślną opcją będzie przeniesienie środków z OFE na IKE, z możliwością jego dalszego zasilania, już zupełnie dobrowolnego (na IKE nie będzie trafiała żadna część składki emerytalnej; średnie saldo na rachunku członka OFE to 8474 zł)" - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Jednocześnie - jak dodano - w przypadku osób, które zdecydują o przejściu w całości do I filaru, środki przez nich zgromadzone w OFE zostaną zapisane na indywidualnym koncie prowadzonym w ZUS, a odpowiadające im aktywa trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej.

"Wypłata środków z IKE będzie możliwa po osiągnięciu wieku emerytalnego i będzie wolna od jakiegokolwiek podatku. Z uwagi natomiast na fakt, że emerytury z ZUS są opodatkowane podatkiem dochodowym PIT wg stawki 17 proc. lub 32 proc., dla zachowania równowagi celowe jest objęcie środków przenoszonych z OFE na IKE jednorazową zryczałtowaną opłatą w wysokości 15 proc. wartości środków na rachunku OFE, rozłożoną na dwie raty" - napisano w uzasadnieniu.

Jednocześnie zaznaczono, że podmiotami obowiązanymi do przekazania na rzecz FUS środków tytułem powyższej opłaty będą SFIO (specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte), które utworzą w tym celu specjalne rezerwy.

W uzasadnieniu wskazano, że w celu zagwarantowania prywatnego charakteru środków, które zostaną przeniesione z OFE na IKE, "projektodawca wskazuje jednoznacznie, że środki te będą stanowiły prywatną własność oszczędzającego na IKE i ze względu na ich prywatny charakter nie będzie można ich w drodze ustawowej transferować na rzecz budżetu państwa (jedyne dozwolone prawnie transfery środków przeniesionych z OFE na IKE do systemu finansów publicznych będą dotyczyły emerytur branżowych - analogicznie jak jest obecnie w OFE, i to od ubezpieczonego będzie zależało, czy decyduje się na emeryturę w systemie branżowym czy powszechnym)".

"Projektowane rozwiązanie daje ubezpieczonym realne prawo wyboru emerytury opartej na dwóch filarach i gwarantuje prywatny charakter oszczędności na IKE, które będą podlegały dziedziczeniu"- podkreślono.

Autorzy projektu wskazali, że ponadto zakłada on zasilenie Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) aktywami pochodzącymi z OFE (przypisanymi do osób, które wybiorą ZUS zamiast IKE), "co przełoży się zarówno na znaczące wzmocnienie FRD, jak i na stworzenie nowych instrumentów umożliwiających osiągnięcie w długim okresie wyraźnie wyższych stóp zwrotu niż obecnie, co całościowo będzie korzystne dla zabezpieczenia państwa przed ryzykami demograficznymi".

Zgodnie z projektem, powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) zarządzające OFE staną się towarzystwami funduszy inwestycyjnych (TFI), zaś OFE przekształcą się w SFIO - aktywa netto OFE zostaną przekazane na IKE prowadzone w SFIO przez TFI.

"Proponuje się, aby ustawa - co do zasady - weszła w życie z dniem 1 czerwca 2021 r. W tym dniu wejdą w życie m.in. przepisy regulujące mechanizm przeniesienia środków z OFE na IKE" - napisano w uzasadnieniu. Niektóre zapisy ustawy mają wejść w życie w innym terminie.

